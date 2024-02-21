Sağlık Bakanlığı’ndan Tıbbi Sekreter Adaylarına Müjde! Lise Mezunu 1000 Kişi 24 Bin TL Maaşla İşe Alınacak…

Sağlık Bakanlığı 24 Bin TL Maaşla Tıbbi Sekreter Alacak: Tıbbi Sekreterlik Alanında Binlerce Fırsat

Sağlık Bakanlığı, bünyesine katılacak yeni yüzler için kapılarını aralıyor. 2024 yılı itibarıyla 27 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini veren Bakanlık, bu alımların KPSS 2204/5 Tercih Kılavuzu aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli seviyelerde fırsatlar sunulacak.





Bin Sekreter Pozisyonu İçin Başvurular Başlıyor

ÖSYM’nin yayımladığı Tercih Kılavuzuna göre, lise ve ön lisans mezunları için bin tıbbi sekreter pozisyonu açılacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek bu pozisyonlar için başvurular, ÖSYM’nin tercih kılavuzları üzerinden alınacak.

KPSS Puanı ile Sekreter Olma Şansı

Sözleşmeli sekreter pozisyonları için adayların 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirli bir puan almış olmaları gerekmekte. Lise ve ön lisans mezunları için KPSS P93 veya P94 puan türlerinden puan şartı aranacak.

Tıbbi Sekreterlik Adaylarında Aranan Genel Şartlar

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunlarının görev yapmaya engel teşkil etmemesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme ve erkek adaylar için askerlik durumu gibi şartlar bu kriterler arasında yer alıyor.

Tıbbi Sekreterlik Adayları Eğitim ve Emeklilik Durumu Şartları

Adayların, alım yapılacak pozisyonla ilgili eğitim almış olmaları ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmaları gerekiyor. Ayrıca, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik önlisans programı mezunu olmak da aranan nitelikler arasında.

Tıbbi Sekreterlik İçin Tercih Dönemi ve KPSS Taban Puanları

Tıbbi sekreter pozisyonları için tercihler, 21 Şubat 2024 tarihinde başlayıp, 28 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Geçmiş yıllarda yapılan atamalarda, lise mezunları için en düşük KPSS atama puanı 73,1555 iken, ön lisans mezunları için bu puan 65,21084 olarak belirlenmişti.

2024 Tıbbi Sekreterlik Maaşları Ne Kadar?





Tıbbi sekreterlik mesleği, devlette ve özel sektörde farklı maaş ve çalışma şartlarına sahiptir. İşte bu iki sektörde tıbbi sekreter maaşları hakkında genel bir bakış:

Devlet ve Kamu Üniversite Tıbbi Sekreter Maaşları:

Devlette görev yapmaya başlayan bir tıbbi sekreter, 17.000 TL gibi bir maaşla işe başlamaktadır. Ancak son zamanlarda yapılan zamlar ve enflasyon farklarına bağlı olarak bu miktarlarda artışlar yaşanmaktadır. Sağlık teknikeri (tıbbi sekreter) maaşları ise şu şekildedir:

Kamu ve Bakanlık Sekreter Maaşları: 24.000 TL

Özel Sektörde Tıbbi Sekreter Maaşları:

Özel sektörde ise yeni başlayan bir tıbbi sekreter, çalıştığı kuruma ve deneyimine bağlı olarak 17.000 ile 27.000 TL arasında değişen bir maaş alabilir. Ancak bilinmelidir ki özel sektördeki maaşlar genellikle devletten daha yüksektir. Örneğin, orta düzey bir hemşirenin ortalama maaşı 18.400 TL civarındadır.

Her iki sektörde de tıbbi sekreterlik mesleğinde çalışanların deneyim ve çalışma süresi arttıkça maaşlarında da artışlar yaşanmaktadır. Bu nedenle, meslek seçimi yaparken sadece maaş değil, aynı zamanda çalışma koşulları da dikkate alınmalıdır.

• Sağlık Bakanlığı sekreter alımı yapıyor mu?

Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 100 sekreter alacak.

• Sekreter alımı için hangi şartlar aranıyor?

Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıması ve 2022 KPSS'den P93 veya P94 puan türünden puan almış olması gerekiyor.

• Sekreter alımı için başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

• Sekreter alımı için KPSS taban puanları kaç olacak?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan atamalarda en düşük KPSS atama puanı; Lise mezunu için 73,1555, ön lisans mezunu için 65,21084'tür.