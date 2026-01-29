Sakartepe Rampası'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü

Sakartepe Rampası'nda Yoğun Sis Ulaşımı Etkiledi
Muğla - Marmaris, Fethiye ve Antalya bağlantısında görüş kaybı
Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Antalya hatlarına ulaşımı sağlayan Sakartepe Rampasında yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Toplam 9 kilometrelik Sakartepe Rampasında, özellikle Ula girişindeki trafik ışıklarından başlayarak rampanın iniş yönündeki yaklaşık 4 kilometrelik bölümde görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması sürücülere zor anlar yaşattı.
Yoğun sis nedeniyle sürücüler, güvenlik amacıyla araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer ve sürücüler, görüşün düzelene dek dikkatli ve düşük hızda seyretme uyarısında bulundu.
