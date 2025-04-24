Sakarya'da 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Gururla Tamamlandı

Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Sona Erdi

Çeşitli ülkelerin geleneksel halk danslarının sergilendiği Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, kapanış töreniyle görkemli bir şekilde sona erdi. "Sakarya Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali" ile "Egemenlik Haftası Halk Oyunları Şöleni"nin birleşimiyle organizasyon haline gelen festival, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Doğan: "Çocuklarımızı Önemsiyoruz"

Festivalde kapanış törenine katılan Vali Rahmi Doğan, etkinliklerin 3 gün boyunca şehir genelinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini belirtti. Doğan, konuşmasında Türkiye'nin çocuklara bayram armağan eden tek millet olduğunu vurgulayarak, "1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan etmiştir. Biz, çocuklarımızı önemsiyoruz ve değer veriyoruz." dedi.

Vali Doğan, Türk milletinin dost ve kardeş ülke çocuklarını da kendi çocukları gibi gördüklerini ifade ederek, "Halk festivalleri, sadece oyun ve eğlence değil, farklı milletlerin kültürlerini yansıtan ve tarihten gelen değerleri geleceğe taşıyan etkinliklerdir." şeklinde konuştu.

Kültürel Değerlerin Önemi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar ise 22 Nisan'da başlayan festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Acar, halk danslarının toplumun ruhunu, yaşam biçimini ve değerlerini en güzel şekilde yansıtan sanat dallarından biri olduğunu dile getirerek, "Halk danslarımız, geleneklerimizi ve kimliğimizi nesilden nesle aktarmanın bir yoludur." dedi.

Acar, dansların geçmişi hatırlatmanın yanı sıra bu mirası genç kuşaklara aktarmada köprü görevi gördüğünü vurguladı ve "8 ulusun renkleri, motifleri, tınıları ve figürleri huzur coğrafyasından tüm dünyaya barışı haykırmaktadır." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Türkiye, Bosna Hersek, Gagavuzya, Kırım, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Polonya’dan gelen öğrenciler, geleneksel oyunlarını başarıyla sergiledi. Kapanış, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Çeşitli ülkelerin geleneksel halk danslarının sergilendiği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kapanış töreniyle sona erdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar (fotoğrafta), programda konuşma yaptı.

Çeşitli ülkelerin geleneksel halk danslarının sergilendiği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kapanış töreniyle sona erdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar (fotoğrafta), programda konuşma yaptı.