Sakarya'da İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi Ziyaretçileri Sinema Tarihine Taşıyor

Sakarya'da açılan sergi, sinema tarihi hakkında derin bir yolculuk sunarak ziyaretçileri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:26
Sakarya'da İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi Ziyaretçileri Sinema Tarihine Taşıyor

Sakarya'da düzenlenen "İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi", sinema tarihine meraklı olan ziyaretçilerine eşsiz bir yolculuk imkanı sunuyor. Sergi, Ofis Sanat Merkezi'nde açıldı ve 2 Şubat'a kadar ziyaret edilmeye açık.

Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergi, Metin Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Sevmek Zamanı" filminin gösterimi öncesinde sanatseverlerle buluştu. İmoga Koleksiyonu'ndan sunulan sergi, Türk ve dünya sinemasından 40 farklı film afişini barındırıyor.

Film gösteriminin ardından, filmde yer alan ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan ile Marmara Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mesut Bostan katılımıyla "Metin Erksan Filmleri" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Süleyman Saim Tekcan'dan Açıklamalar

Süleyman Saim Tekcan, AA muhabirine verdiği demeçte, İbrahim Enez'in Türk ve dünya sinemasının önemli filmlerinin afişlerini oluşturduğunu belirtti. Tekcan, "Enez'in başarılı çalışmalarıyla gurur duyuyorum" diyerek, sergiyi gezenlerin afişleri son derece başarılı bulduğunu ifade etti. Tekcan, sergide kendisinin de rol aldığı iki filmin afişinin yer aldığını vurguladı.

İbrahim Enez'in vefatı dolayısıyla büyük bir üzüntü hissettiğini dile getiren Tekcan, "Sanatçılar öldükten sonra eserleriyle yaşıyor. O da bu eserleriyle burada yaşayan bir sanatçı. Burada sergilenen 40 eser var ama yüzlerce afiş yapan bir sanatçı ve her afişi gerçekten sanat eseri. Bu afişleri bazı kişiler, özellikle yabancılar gördüklerinde hayranlıklarını gizleyemiyor, çok başarılı buluyorlar. Burada birçok sanatçının mükemmel dediği afiş serisi var." diye konuştu.

Sakarya'da açılan "İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi", ziyaretçilere sinema tarihinde yolculuk...

Sakarya'da açılan "İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi", ziyaretçilere sinema tarihinde yolculuk imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı "Sevmek Zamanı" filminde rol alan ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan katılarak konuşma yaptı.

Sakarya'da açılan "İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi", ziyaretçilere sinema tarihinde yolculuk...

Sakarya'da açılan "İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi", ziyaretçilere sinema tarihinde yolculuk imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı "Sevmek Zamanı" filminde rol alan ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan katılarak konuşma yaptı.

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Sakarya'da İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi Ziyaretçileri Sinema Tarihine Taşıyor

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