Samsun Atakum'daki Geleneksel Mimari Geleceğe Taşınıyor

Atakum'daki geleneksel yapılar, TÜBİTAK destekli projeyle gelecek nesillere aktarılacak. Proje, tarihî konutları belgelerle kaydediyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:20
Samsun Atakum'daki Geleneksel Mimari Geleceğe Taşınıyor

Samsun Atakum'da Geleneksel Mimari Projesi

Samsun'un Atakum ilçesinde, TÜBİTAK tarafından desteklenen önemli bir proje sayesinde geleneksel mimari özelliğine sahip eski konutların geleceğe taşınması hedefleniyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen bu projeyle, Atakum'un Büyükoyumca Mahallesi özelinde geleneksel konutların mimari yapıları belgeleniyor.

Proje Detayları ve Hedefler

“Geleneksel Konut Mimarisinin Tespiti Üzerine Bir Alan Araştırması” adı altında gerçekleştirilen çalışma, ilçedeki geleneksel konut mimarilerinin belgelenmesini amaçlıyor. Proje kapsamında oluşturulacak envanter ile bu mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Proje, OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Alper Atıcı tarafından danışmanlık yapılmakta, proje yürütücülüğünü ise öğrenci İlayda Kantar üstlenmektedir.

Gözlemler ve Bulgular

Proje danışmanı Dr. Alper Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirlenen eski yapıların planlarının çizildiğini ve fotoğraflarının çekildiğini ifade etti. Toplamda dokuz adet geleneksel konut tespit ettiklerini belirten Atıcı, iç sofalı ve dış sofralı plan tiplerine sahip bu evlerin detaylı bir şekilde inceleneceğini vurguladı.

Atıcı, Büyükoyumca Mahallesi'nin tarihinin 17. yüzyıla kadar dayandığını belirterek, 1970'li yıllardaki yerleşim değişikliğiyle birlikte oluşan yeni mahallelerden bahsetti. Kırsal alanda yer alan bu geleneksel evlerin oldukça özgün mimari özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Alan Araştırmasının Süreci

Proje yürütücüsü İlayda Kantar ise, araştırmanın toplamda 12 ay sürdüğünü ve bu sürecin ilk 9 ayını alan araştırması yaparak geçirdiklerini açıkladı. Proje ekibi, bölge halkıyla sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirdi ve konutlara yaklaşık 20. yüzyıla tarihlendirme yaptıklarını kaydetti. Ayrıca, bir konutta bulunan kitabe sayesinde tarih belirlemelerinde yardımcı olduklarını ifade etti.

Tütün Tarımı ve Geleneksel Evler

Geleneksel yapıların genel olarak iki katlı olduğunu söyleyen Kantar, zemin katların taş malzeme, birinci katların ise ahşap ile inşa edildiğini belirtti. Zemin katlarda, özellikle tütün tarımının yaygın olduğu bölgede kümes ve ahır gibi alanlar yer almakta. Birinci katlar ise yaşam alanı olarak kullanılmakta ve evler genellikle iç sofalı ve dış sofalı plan tiplerine sahip.

Yapıların üzerinin kırma çatılarla örtüldüğünün altını çizen Kantar, bazı konutlarda tavan bulunmadığını da belirtti. Bunun sebebinin, tütünün ev içinde kurutulmasını sağlamak amacıyla tavan inşa edilmemesi olduğunu sözlerine ekledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen projeyle Samsun'un Atakum ilçesinde...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen projeyle Samsun'un Atakum ilçesinde geleneksel konutların mimari yapısı belgelenerek gelecek nesillere aktarılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen projeyle Samsun'un Atakum ilçesinde...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen projeyle Samsun'un Atakum ilçesinde geleneksel konutların mimari yapısı belgelenerek gelecek nesillere aktarılacak.

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