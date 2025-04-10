Samsun'da 'Doktor Mucize' Operasının Prömiyeri Gerçekleşti

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), ünlü eser 'Doktor Mucize' ile sanat tutkunlarını buluşturdu. Georges Bizet'in 18 yaşında bestelediği bu eser, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Eserin Detayları

Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde, Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelenen opera, Leon Battu ve Ludovic Halevy tarafından kaleme alınan librettosuyla izleyicilere sunuldu. Eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren yetişkin Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın komik hikayesi izleyicileri kahkahaya boğdu.

Koreografi Arzu Kaya, dekor Gülden Sayıl, kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlanmıştır. Tek perdelik gösterim, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Turne Bilgileri

Operanın turnesi kapsamında, 24 Nisan'da saat 20.00'de Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda gerçekleştireceği performansa dair heyecan artıyor.

Operanın Konusu

Operanın hikayesi özetle şöyle: Padova Belediye Başkanı Bay Podestat, genç ve güzel kızı Lauretta'yı ona aşık olan Yüzbaşı Silvio'dan uzak tutmak için kararlıdır. Eşi Veronique ile birlikte kızlarını sürekli gözetim altında tutmaya çalışsalar da Silvio, Lauretta'ya ulaşmak için eğlenceli kılık değiştirme oyunlarına başvurur. Bu komik yanlış anlamalar, aşk, kurnazlık ve mizah dolu bir hikayeye kapı açarak neşeli bir sonuca ulaşır.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.