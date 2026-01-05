Samsun'da Köy Fırınları Projesi: 10 Yeni Fırınla Kırsala Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde sosyal yaşamı güçlendirmek ve geleneksel kültürü yaşatmak amacıyla Köy Fırınları Projesini hayata geçirdi. Proje, yerel üretimi desteklemeyi ve mahallelerde dayanışma merkezleri oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamı

Proje kapsamında Havza ilçesinde 9, Çarşamba ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 köy fırını inşa edildi. Yine proje kapsamında 3 mahallede bulunan mevcut köy fırınlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Başkanın açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kırsal kalkınma hedefi ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bir taraftan üreticilerimizi destekliyor, bir taraftan mahallelerimize dokunuşlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda mahallelerimize fırınlar kazandırıyoruz. Modern yapıda tasarlanan fırınlar ile insanımıza ekmeğini ya da diğer unlu mamullerini kendi mahallelerinde yapabilme imkanı sunuyoruz. Köy fırınları, mahallelerimizin sosyal dokusunu güçlendiren, kültürümüzü ve dayanışmayı da yaşatan merkezlerdir. Amacımız, kırsal alanlarımızı desteklerken, geleneklerimizi de gelecek nesillere aktarmaktır" diye konuştu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜ YAŞATMAK AMACIYLA KÖY FIRINLARI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ