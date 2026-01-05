DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Samsun'da Köy Fırınları Projesi: 10 Yeni Fırınla Kırsala Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Köy Fırınları Projesi kapsamında Havza'da 9, Çarşamba'da 1 olmak üzere 10 köy fırını inşa etti; 3 fırına bakım yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:44
Samsun'da Köy Fırınları Projesi: 10 Yeni Fırınla Kırsala Destek

Samsun'da Köy Fırınları Projesi: 10 Yeni Fırınla Kırsala Destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde sosyal yaşamı güçlendirmek ve geleneksel kültürü yaşatmak amacıyla Köy Fırınları Projesini hayata geçirdi. Proje, yerel üretimi desteklemeyi ve mahallelerde dayanışma merkezleri oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamı

Proje kapsamında Havza ilçesinde 9, Çarşamba ilçesinde 1 olmak üzere toplam 10 köy fırını inşa edildi. Yine proje kapsamında 3 mahallede bulunan mevcut köy fırınlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Başkanın açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kırsal kalkınma hedefi ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bir taraftan üreticilerimizi destekliyor, bir taraftan mahallelerimize dokunuşlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda mahallelerimize fırınlar kazandırıyoruz. Modern yapıda tasarlanan fırınlar ile insanımıza ekmeğini ya da diğer unlu mamullerini kendi mahallelerinde yapabilme imkanı sunuyoruz. Köy fırınları, mahallelerimizin sosyal dokusunu güçlendiren, kültürümüzü ve dayanışmayı da yaşatan merkezlerdir. Amacımız, kırsal alanlarımızı desteklerken, geleneklerimizi de gelecek nesillere aktarmaktır" diye konuştu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜ...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜ YAŞATMAK AMACIYLA KÖY FIRINLARI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ

HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KAPSAMINDA ÜRETEN KADINLAR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları