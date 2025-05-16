Samsun'da Litvanyalı Sanatçıdan Güneş Baskı Eğitimi

Litvanyalı Fotoğraf Sanatçısı Samsun'da Meraklılarla Buluştu

Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Danielevicius, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen etkinlikte, güneş baskı (siyanotip) tekniğini meraklılarına öğretti. Salıpazarı Yerel Eylem Grubu'nun organize ettiği etkinlik, salep hasadı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Uygulamalı Eğitim

Danielevicius, Yeni Mahalle'de kurulan kıl çadırda, güneş baskı tekniğini katılımcılara uygulamalı olarak tanıttı. Bu eğitimler özellikle engelli bireyler ve işsiz kişilere yönelik olup, çeşitli kamu kurumlarının destekleriyle finanse ediliyor.

Tekniğin Tarihçesi ve Uygulaması

Danielevicius, 1842 yılında Sir John Herschel tarafından geliştirilen siyanotip tekniğinin günümüzde de aynı formülle uygulandığını belirtti. Katılımcılarla paylaştığı bilgiye göre, “İki farklı toz çözeltisini eşit miktarda suyla karıştırıyorsunuz. Hazırlanan bu karışım güneş ışığına duyarlı hale geliyor. Bu sıvıyı kağıt üzerine uygulayabileceğiniz gibi, kumaş, giysi ve tişört gibi farklı yüzeylerde de kullanabilirsiniz.”

Katılımcılar Sanatlarını Üretti

Etkinliğe katılanlar, geleneksel fotoğrafçılık tekniğini öğrenme fırsatı bulurken, kendi elleriyle güneşin gücüyle görsel sanatlar ürettiler. Bu sayede katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadılar.

Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Danielevicius (sağda), Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki etkinlikte, güneş baskı (siyanotip) tekniğini uygulamalı olarak ilgililerine anlattı.

Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Danielevicius (sağda), Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki etkinlikte, güneş baskı (siyanotip) tekniğini uygulamalı olarak ilgililerine anlattı.