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Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Samsun'da tüm toplu taşıma araçlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı. Yeni ücret tarifeleri ve değişiklikler haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:23
Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam

Samsun şehir genelinde tüm toplu taşıma hizmetlerine %15 oranında yeni bir zam yapıldı. Bu karar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından duyuruldu ve özellikle dar gelirli vatandaşlar için kaygı verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yapılan Zamla Beraber Fiyatlar Güncellendi

Tramvay, otobüs, minibüs ve taksi gibi toplu taşıma araçlarında belirlenen yeni tarifeler, toplu taşıma kullanan vatandaşları etkileyecek. İşte bazı önemli değişiklikler:

  • Tramvay ve Otobüs: Tam bilet fiyatı tramvayda 13 TL'den 15 TL'ye, otobüste ise 17 TL'den 19,5 TL'ye yükseldi. Öğrenci biletleri tramvayda 9 TL'den 10,5 TL'ye, otobüste 11 TL'den 12,5 TL'ye çıktı. Ayrıca, aktarma ücretleri de artarak ikinci aktarma için 4,5 TL’den 5,20 TL’ye yükseldi.
  • Aylık Abonmanlık Ücretleri: Tam abonman 580 TL’den 670 TL’ye, öğrenci abonmanı da 290 TL’den 340 TL’ye yükseldi.

  • Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

  • Minibüs, Dolmuş ve Taksi-Dolmuş: Zammın ardından minibüs ve dolmuş ücretleri tam bilette 21 TL’den 24 TL’ye, öğrenci biletinde ise 16 TL’den 18 TL’ye çıkarıldı. Taksi-Dolmuş Hatları'nın ücretleri de aynı oranda zamlardan nasibini aldı.
  • İlçe Minibüs Hatları: Samsun merkez ile ilçeler arası minibüs hatlarında da %15 artış gerçekleşti. Örneğin, Alaçam-Samsun tam bilet 105 TL, öğrenci 85 TL; Bafra-Samsun tam bilet 70 TL, öğrenci 55 TL; Çarşamba-Samsun tam bilet 60 TL, öğrenci 45 TL; Vezirköprü-Samsun tam bilet 150 TL, öğrenci 120 TL oldu.
  • Ticari Taksi: Taksi ücreti değişiklikleri de mevcut. Taksimetre açılış ücreti (0-2 km) sabit kalırken, kilometre fiyatı 20 TL’den 23 TL’ye, dakika başına ücret 2,5 TL’den 3 TL’ye yükseldi.

Bu zammın, özellikle kırsal alanlarda yaşayan ve şehir merkezine düzenli ulaşım sağlayan vatandaşlar üzerinde önemli bir etkisi olacağı öngörülüyor.

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