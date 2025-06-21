Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Canlı Heykel Performansları

Samsun'da Canlı Heykel Performansı heyecanı!

Samsun'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında canlı heykel performans sanatı sergileniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen festivalin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun’da, çeşitli etkinliklerle sanat dolu anlar yaşanıyor.

Köşe Başı Canlı Tarih Projesi

Samsun Panorama Müzesi'nin yanında kurulan alanda, Köşe Başı Canlı Tarih Projesi çerçevesinde sanatçılar, geçmişin sokak yaşamını canlandırarak katılımcılarla buluştu. Performanslar arasında seksek ve misket oynayan çocuklar, yoğurt satan bir satıcı ve yün çırpan bir kadın yer aldı.

Tavla Oynayan Sanatçı

Kahvehane köşesinde tavla oynayan kasketli bir kişiyi canlandıran sanatçı, izleyicilerle etkileşime geçerek tavla oynadı. Katılımcılar, performansı büyük bir ilgiyle takip etti ve sanatçılarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

İlgi ve Memnuniyet

Canlı heykel performans sanatı ekip sorumlusu Hakime Bal, AA muhabirine verdiği demeçte, festivalin Samsun'da olmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Bal, "Sokaklarımızın o eski canlı günlerini yeniden halkla buluşturmak istedik. Bu şekilde kalıcı anılar biriktirsin istedik. Ekip olarak ülkemizi uluslararası arenada canlı heykel festivallerinde temsil ediyoruz. İlgiden çok memnunuz, çok keyif alıyoruz." dedi.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde canlı heykel performans sanatı sahneleniyor. Sergiye ilgi gösteren katılımcılar, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde canlı heykel performans sanatı sahneleniyor. Sergiye ilgi gösteren katılımcılar, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.