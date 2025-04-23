Samsun Devlet Opera ve Balesi, Anadolu'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde Amasya, Tokat ve Kars'ta sanatseverlerle buluşmak üzere heyecanla hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan projenin amacı, Anadolu’yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak. Festival, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta start almıştı ve şimdi farklı şehirlerde devam ediyor.

Amasya'da Etkinlikler

SAMDOB, 24 Nisan'da Amasya'daki sanatseverlerle buluşacak. Gündüz saat 14.00'te Saraydüzü Kışla Binası İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda "Okulumuz Orman" adlı çocuk oyununun sahneleneceği etkinlikte minik sanatseverler için eğlenceli anlar yaşanacak. Akşam ise Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda saat 20.00'de Georges Bizet'in ünlü eseri "Doktor Mucize" operası izleyici ile buluşacak.

Tokat ve Kars Durağı

Tokatlı sanatseverlerle de buluşmaya hazırlanan SAMDOB, 3 Mayıs'ta Erbaa ilçesinde, ertesi gün de Tokat merkezde "Okulumuz Orman" ve "Doktor Mucize" ile sahnede olacak.

Festivalin son durağı Kars olacak. Haziranın ilk haftasında Kars'ta bir çocuk oyunu ile opera performansı izleyicilere sunulacak.

Genç Yetenekleri Keşfediyoruz

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin geçen yıl Şırnak'ta büyük ilgi gördüğünü belirtti. Sanatseverlere ücretsiz sanat sunma hedefiyle farklı şehirlerde yeni duraklar belirlediklerini aktaran Salcan, "İlk durağımız 24 Nisan'da Amasya. Gündüz, 'Okulumuz Orman' çocuk oyununu sunacağız. Akşam da 'Doktor Mucize' operasını sahneleyeceğiz. Bu operanın Türkçe ve komik olması izleyiciyi memnun edecektir." dedi.

Tokat'ta da aynı programın devam edeceğini ifade eden Salcan, Kars'ta da bir gün seçeceklerini ve programı ona göre organize edeceklerini söyledi. Ayrıca, gittikleri illerde genç yetenek taramaları da yaptıklarını belirtti.

Salcan, “Amacımız Anadolu’nun taşrasındaki genç yetenekleri keşfetmek ve onlara öncülük etmektir. Devlet Opera ve Balesi'nin kuruluş kanununun birinci maddesi opera ve bale sanatını yaymak ve yaygınlaştırmaktır. Bu festival, bu maddeyle örtüşmektedir. Ulaşamadığımız şehir ya da izletmediğimiz insan kalmayana kadar elimizden geleni yapacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Amasya, Tokat ve Kars'ta sanatseverlerle bir araya gelecek. SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Amasya, Tokat ve Kars'ta sanatseverlerle bir araya gelecek. SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine açıklamada bulundu.