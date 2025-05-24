Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'La Traviata' ile Sanatseverleri Buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), sanatseverlerle buluşarak 'La Traviata' operasını sahneledi. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan bu eser, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu ise Francesco Maria Piave'ye ait.

Performans Detayları

Opera, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu. Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın üstlendiği iki perdelik eserin başkemancısı Didem Tepe oldu.

Orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası, koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosuyla birlikte solistlere eşlik etti.

Eserin Tasarım ve Koreografi

Eserin dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografi ise Zeynep Bengier tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca video projeksiyonu Ahmet Şeren tarafından yapıldı.

Violetta Valery'nin Dramı

Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor. Kapalı gişe sahnelenen bu opera, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.