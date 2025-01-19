Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Muhteşem Süleyman' Operasını Sunuyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Muhteşem Süleyman' operasıyla sanatseverleri buluşturuyor. Detaylar haberde.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:01
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Muhteşem Süleyman' Operasını Sunuyor

Samsun'da 'Muhteşem Süleyman' Operası Sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın akşam sanatseverlere büyük bir sürpriz yaparak, 'Muhteşem Süleyman' operasını sahneleyecek. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu ise Işık Noyan'a ait olan bu eser, Şahan Gürkan rejisörlüğünde izleyici karşısına çıkacak.

Üst Düzey Sanat Yönetimi

İki perdelik eserde öne çıkan isimler arasında Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe orkestra şefleri olarak yer alacak. Koro şefliğini de yine Kıvanç Tepe üstleniyor.

Görsel ve İşitsel Sanatlar Bütünlüğü

Operanın görsel tasarımında önemli katkılar sağlayan ekip ise şöyle: Dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografi Görkem Cengiz ve video projeksiyonu Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

Osmanlı Tarihinde Bir Yolculuk

'Muhteşem Süleyman', Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekasını, bilim ve sanata olan düşkünlüğünü, askeri başarılarıyla Osmanlı'yı güçlendirmesini ve devletin sürekliliği ile otoritenin korunması için aldığı zorlu kararları ele alıyor.

Performans Tarihi

Bu özel eser, 20 Ocak saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sanatın büyülü dünyasını keşfetmek için bu muhteşem performansı kaçırmayın!

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturacak. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturacak. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Antalya'da Mantar Meraklıları Buluştu
3
Gölcük Tabiat Parkı, Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı
4
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları
5
Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!
6
Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek
7
Rize'de Dondurucu Havada 9. Kış Yüzme Şenliği düzenlendi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı