Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Muhteşem Süleyman' Operasını Sunuyor

Samsun'da 'Muhteşem Süleyman' Operası Sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın akşam sanatseverlere büyük bir sürpriz yaparak, 'Muhteşem Süleyman' operasını sahneleyecek. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu ise Işık Noyan'a ait olan bu eser, Şahan Gürkan rejisörlüğünde izleyici karşısına çıkacak.

Üst Düzey Sanat Yönetimi

İki perdelik eserde öne çıkan isimler arasında Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe orkestra şefleri olarak yer alacak. Koro şefliğini de yine Kıvanç Tepe üstleniyor.

Görsel ve İşitsel Sanatlar Bütünlüğü

Operanın görsel tasarımında önemli katkılar sağlayan ekip ise şöyle: Dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografi Görkem Cengiz ve video projeksiyonu Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

Osmanlı Tarihinde Bir Yolculuk

'Muhteşem Süleyman', Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekasını, bilim ve sanata olan düşkünlüğünü, askeri başarılarıyla Osmanlı'yı güçlendirmesini ve devletin sürekliliği ile otoritenin korunması için aldığı zorlu kararları ele alıyor.

Performans Tarihi

Bu özel eser, 20 Ocak saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sanatın büyülü dünyasını keşfetmek için bu muhteşem performansı kaçırmayın!

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturacak. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturacak. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.