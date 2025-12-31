DOLAR
Samsun Kavak'ta Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Gece başlayan kar yağışı Samsun'un Kavak ilçesini sabahları kartpostallık görüntülerle beyaza bürüdü; yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:13
Gece başlayan yağış sabah kartpostallık görüntüler oluşturdu

Samsun’un Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde ilçe merkezini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Etkili yağış, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışıyla uyanan ilçe sakinleri güne beyaz manzarayla başladı. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olduğu Kavak’ta, kar kalınlığının yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktığı belirtildi.

Ulaşım ve güvenlik uyarısı

Yetkililer, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kar ve buzlanmaya karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

