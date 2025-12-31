Samsun Kavak'ta Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
Gece başlayan yağış sabah kartpostallık görüntüler oluşturdu
Samsun’un Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde ilçe merkezini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Etkili yağış, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar yağışıyla uyanan ilçe sakinleri güne beyaz manzarayla başladı. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olduğu Kavak’ta, kar kalınlığının yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktığı belirtildi.
Ulaşım ve güvenlik uyarısı
Yetkililer, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kar ve buzlanmaya karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.
