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Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde 'Günlük Yaşam' Sergisi Açıldı

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde 'Günlük Yaşam' sergisi, zengin kültürel mirasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:32
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde 'Günlük Yaşam' Sergisi Açıldı

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde 'Günlük Yaşam' Sergisi Açıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Şanlıurfa'da Günlük Yaşam' konulu sergi, Şanlıurfa Müzesi'nde açıldı. Bu etkileyici sergide, Şanlıurfa'nın yakın dönemine ait 202 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Eserler arasında elbiseler, mutfak malzemeleri, bakır kaplar ve çeşitli aksesuarlar yer alıyor.

Şanlıurfa Valisi'nden Açıklamalar

Serginin açılışına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sergide yer alan eserlerin Şanlıurfa'nın eski yaşamını yansıttığını ve büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Vali Şıldak, "Her birine baktığımızda Şanlıurfa'nın derinliklerini, hayatın izlerini ve kültürün renkliliğini görüyoruz. Şanlıurfa'da toprağın altı da üstü de oldukça zengin. Müze depolarındaki eserlerle birlikte yaklaşık yüz bin esere ev sahipliği yapıyoruz. Şanlıurfa Müzesi, ilimize gelen her ziyaretçinin uğrak noktalarından biri." şeklinde konuştu.

Müze Müdürü Celal Uludağ'ın Vurguları

Müze Müdürü Celal Uludağ ise müzenin özellikle neolitik dönem eserleri açısından dünya genelinde en nitelikli müzelerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca serginin 15 Haziran’a kadar gezilebileceğini duyurdu. Uludağ, bu sergide daha önce ziyaretçiler tarafından görülmemiş eserlerin yer aldığını belirterek, "Sergimizde takılar, kıyafetler, günlük yaşam malzemeleri, silahlar, savaş aletleri ve süs eşyaları gibi pek çok özel eseri ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa Müzesi'nde "Şanlıurfa'da Günlük Yaşam"...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa Müzesi'nde "Şanlıurfa'da Günlük Yaşam" konulu sergi açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa Müzesi'nde "Şanlıurfa'da Günlük Yaşam"...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa Müzesi'nde "Şanlıurfa'da Günlük Yaşam" konulu sergi açıldı.

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