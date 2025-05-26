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Şanlıurfa'da Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi

Şanlıurfa'da atık malzemelerle hazırlanan kostümlerle 'Sıfır Atık Defilesi' gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:55
Şanlıurfa'da Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi

Atık Malzemelerle Eşsiz Bir Defile

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa'da unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirildi. Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi adıyla düzenlenen defile, atık malzemelerden yapılan kostümlerle katılımcıları büyüledi.

Göbeklitepe'de Sıfır Atık Farkındalığı

Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan defile, Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, çevre dostu tasarımlarla sahne alarak dikkatleri üzerine çekti.

Öğretmenin İlhamı: Zeliha Akgül Topaloğlu

Defile ile ilgili bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeliha Akgül Topaloğlu, tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'ye atıfta bulunarak bir Sıfır Atık Projesi altında bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Topaloğlu, "Toplanan atık malzemelerle neler ortaya çıkarabiliriz?" sorusuyla yola çıktıklarını belirtti.

Göz Alıcı Kostümler ve Tasarımlar

Defilede, öğrencilerin tasarladığı kostümler tamamen sıfır atıktan elde edilen malzemelerle üretildi. Geleneksel ritüellere ve geçmiş yaşam tarzına gönderme yapılarak, farklı kimlikler ve tasarımlar oluşturuldu. İzleyicilere sunulan bu görsel şölen, hem eğitici hem de çevresel bir mesaj taşıdı.

Bu etkinlik ile Şanlıurfa, çevre koruma konusundaki farkındalığı artırmayı ve sanat aracılığıyla ilham verici bir projeyi hayata geçirmiş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa'da...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa'da atık malzemelerden yapılan kostümlerle "Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa'da...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa'da atık malzemelerden yapılan kostümlerle "Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi" düzenlendi.

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