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Şanlıurfa'daki Tarihi Barutçu Hanı'nın Restorasyonu Başladı

Depremde hasar gören Barutçu Hanı, tarihi dokusu korunarak restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:50
Şanlıurfa'daki Tarihi Barutçu Hanı'nın Restorasyonu Başladı

Depremde Hasar Gören Barutçu Hanı Restorasyona Kavuşuyor

Şanlıurfa, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören tarihi Barutçu Hanı'nda restorasyon çalışmaları hızla başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de yalnızca İstanbul, Bursa ve Şanlıurfa'da bulunan çok katlı hanlardan biri olan Barutçu Hanı'nı da etkiledi.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Hasarın boyutunu azaltmak ve yapının güvenliğini sağlamak adına, tarihi han için alınan güvenlik önlemleri artırılarak koruma altına alındı. Yapının restorasyon sürecinde, tarihi dokusunun korunması ön plana çıkacak şekilde modern kullanıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Bir Cazibe Merkezi Olacak

Barutçu Hanı, yalnızca bir tarihi eser değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve turistik cazibe merkezi olarak yeniden değerlendirilecek. Alt katı kısmen, üst katı ise tamamen revaklarla çevrili olan bu tarihi yapı, kesme taş ve ahşap kullanılarak inşa edilmesiyle dikkat çekiyor.

Şanlıurfa’da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören tarihi Barutçu Hanı'nda...

Şanlıurfa’da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören tarihi Barutçu Hanı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa’da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören tarihi Barutçu Hanı'nda...

Şanlıurfa’da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar gören tarihi Barutçu Hanı'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

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