Sarıgöl'de Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ Evde Hizmetle Takdir Topladı

Sarıgöl'de İlçe Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ Evde Hizmetle Takdir Topladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan İlçe Nüfus Müdürü İlvan Kırdağ, daireye gelme imkanı olmayan yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların resmi işlemlerini adreslerinde tamamlayarak ilçe halkının takdirini topluyor.

Evde hizmetle kolaylık sağlıyor

Kırdağ, kendi özel aracıyla, mesai saatleri dışında da yaşlı vatandaşların evlerine giderek nüfus işlemlerini daireye gelmelerine gerek kalmadan tamamlıyor. Bu uygulama, hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Kırdağ, yaptığı açıklamada "Vatandaşa hizmet, Hakk’a hizmettir anlayışıyla hareket ediyorum. Daireye gelemeyecek durumda olan yaşlı ve yatalak vatandaşlarımızın resmi işlemlerini, resmi mesai dışında evlerine giderek yapıyorum. Görevim boyunca da bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Halktan teşekkür ve takdir

Evlerde ve kurumda sağladığı kolaylıklar sayesinde Kırdağ, Sarıgöl’de sevilen bir kamu yöneticisi oldu. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar ise, "Allah müdürümüzden razı olsun" diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

