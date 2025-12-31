Sarıgöl'de Ümre Bilgilendirme Semineri: 73 Vatandaş Bilgilendirildi

Sarıgöl'de Ümre Bilgilendirme Semineri

73 vatandaşa ibadet ve sağlık uyarıları

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden ümre ziyaretine gidecek vatandaşlar için bilgilendirme semineri düzenlendi. Organizasyon, Sarıgöl Dışkahveler Mahallesi Hüseyin Gümüşlü Camii'nde gerçekleştirildi.

Seminere Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir ile Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli doktorlar katıldı. Ümre ibadetini yerine getirecek vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlikte; ibadet süreci ve ziyaret edilecek kutsal mekanlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

İlçe Müftüsü Metin Güvenir tarafından ümre ibadetinin usul ve esasları anlatılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları da video sunumu eşliğinde yolculuk sürecinde ve kutsal topraklarda karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Seminer sonunda konuşan Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, "Ümreye gidecek olan 73 vatandaşımız için ilçe müftülüğümüz ve ilçe sağlık müdürlüğümüz iş birliğiyle bilgilendirme semineri düzenledik. Yapılacak ibadetin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDEN ÜMRE ZİYARETİNE GİDECEK VATANDAŞLAR İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.