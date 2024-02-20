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Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

Sarıyer böreği, baklavalık yufka, kıymalı harç ve kolay bir sosla hazırlanan lezzetli bir börektir. Evde yapmak için malzeme listesi ve adım adım tarifi burada.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:53
Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

Ev yapımı Sarıyer Böreği nasıl yapılır?

Sarıyer böreği, kuş üzümlü, fıstıklı ve kıymalı harcıyla nefis bir lezzet sunan bir börek çeşididir. Bu böreği evde yapmak isterseniz, hazır baklavalık yufka ve kolay bir sosla çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte size ev yapımı Sarıyer böreği tarifi:

Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

Sarıyer böreği için malzemeler

  • 1 paket baklavalık yufka ( 20 adet )
  • 500 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı kara biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • İsteğe bağlı 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

Sarıyer böreği sosu için

  • 100 gr tereyağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

Sarıyer böreği yapılışı

  1. Kıymayı uygun bir tencereye alın ve sıvı yağ ekleyerek ocakta rengi değişene kadar kavurun.
  2. Küçük küçük doğradığınız soğanı, dolmalık fıstığı, kara biberi, pul biberi ve tuzu ilave edin ve iyice karıştırın.
  3. Birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  4. Sosu için tereyağını bir tavada eritin ve geniş bir kaba aktarın.
  5. Süt ve sıvı yağı ekleyip iyice çırpın.
  6. 2 adet yufkayı tezgaha serin ve üzerlerine fırçayla sostan sürün.
  7. Üzerine bir yufka daha serin ve tekrar sos sürün.
  8. Kıymalı harçtan yufkanın kenarına koyun ve rulo şeklinde sarın.
  9. U şeklinde büküp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  10. Kalan yufka ve harçla aynı işlemi yaparak 3 adet börek hazırlayın.
  11. Kalan sosu böreklerin üzerine gezdirin.
  12. 190 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  13. Fırından çıkarıp dilimleyerek servis yapın.
  14. Afiyet olsun.

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