Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

Ev yapımı Sarıyer Böreği nasıl yapılır?

Sarıyer böreği, kuş üzümlü, fıstıklı ve kıymalı harcıyla nefis bir lezzet sunan bir börek çeşididir. Bu böreği evde yapmak isterseniz, hazır baklavalık yufka ve kolay bir sosla çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte size ev yapımı Sarıyer böreği tarifi:

Sarıyer böreği için malzemeler

1 paket baklavalık yufka ( 20 adet )

500 gr kıyma

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kara biber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

İsteğe bağlı 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Sarıyer böreği sosu için

100 gr tereyağ

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Sarıyer böreği yapılışı