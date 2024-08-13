Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı personel alımı ile alakalı son dakika duyuru yayımladı. Banka, 15 kişilik uzman yardımcısı kadrosuyla bünyesine yeni yetenekler ekleyecek. Uzun süredir ilgili meslek dalında uzmanlaşmış kişilerin merakla beklediği Merkez Bankası personel alımı ile alakalı detaylar açıklandı. Merkez Bankası’nın İstanbul şubesinde çalışacak olan personel kadrosunun, 15 yeni uzman yardımcısı olarak göreve başlayacağı belirtilirken, bankanın önemli projelerinde yer alma ve ülke ekonomisine katkı sağlama şansını yakalayacak.



TCMB alım başvurularını karşılayan adaylar, tam zamanlı ve kadrolu çalışma şeklinde istihdam edecek.

TCMB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TCMB tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda 15 uzman yardımcısı alımı ile alakalı detaylar açıklandı. TC Vatandaşı olmanın ilk şart olduğu koşuıllar arasında; Görevini yerine getirmesine engel olabilecek bir sağlık sorununun olmaması artı ile birlikte en az dört yıllık bir üniversiteden mezun olma şartı aranmakta.





BAŞVURULAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR DA MEVCUT

Başvuru yapacak olan adaylardan kişisel olarak özel gereksinimler de isteniyor. 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olanların başvuru yapabileceği belirtilirken, YDS, e-YDS, TOEFL ya da Cambridge sınavı gibi uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından belirli puanları almış olma zorunluluğu da mevcut. 2023 yılından sonra yapılmış KPSS veya ALES sınavlarından istenen minimum puanları alma şartı da bulunuyor.

TCMB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

12 Ağustos’ta yayımlanan ilan ile birlikte başvuru tarih aralıkları da netleşti. 16 Ağustos 2024’de başlayacak olan süreç, 28 Ağustos 2024’e kadar devam edecek. Adaylar, Merkez Bankası’nın resmi web sitesinden online başvuru yapabilecekler.

Merkez Bankası bünyesinde çalıştırılacak olan uzman yardımcıları, İstanbul’da görev alacak.