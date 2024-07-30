SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, çeşitli fakültelerinde görev alacak 30 sözleşmeli büro personeli alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu haberimizde, başvuru yapacak adayların merak ettiği tüm detayları ve başvuru şartlarını sizler için derledik.





BAŞVURU ALINACAK KONTENJANLAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 30 büro personeli alımı gerçekleştirecek. Alımlar, üniversitenin Adana Tıp Fakültesi, Erzurum Tıp Fakültesi, Bursa Tıp Fakültesi, İzmir Tıp Fakültesi, Ankara (Gülhane Diş Hekimliği) Fakültesi, Ankara ve İstanbul’daki birimlerinde görev yapmak üzere yapılacaktır.

ADANA TIP FAKÜLTESİ

Adana Tıp Fakültesi’nde çalışacak büro personeli, fakültenin idari işlerinde destek sağlayacaktır. Görev alacak adaylardan, gerekli niteliklere ve deneyime sahip olmaları beklenmektedir.





ERZURUM TIP FAKÜLTESİ

Erzurum Tıp Fakültesi, personel ihtiyacını karşılamak üzere büro personeli alımı yapacak. Adayların, fakültenin idari süreçlerinde etkin bir şekilde görev alması amaçlanmaktadır.

BURSA TIP FAKÜLTESİ

Bursa Tıp Fakültesi’nde görev alacak büro personeli, fakültenin günlük idari işleyişini destekleyecek ve öğrenci işlerinde yardımcı olacaktır.

İZMİR TIP FAKÜLTESİ

İzmir Tıp Fakültesi’nde çalışacak büro personeli, fakültenin idari işlerini yürütmek üzere alınacaktır. Görev alacak adayların, idari işlerde deneyimli olması tercih edilmektedir.

ANKARA (GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ) FAKÜLTESİ

Ankara Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, idari işlerde görev alacak büro personeli alımı yapacak. Adayların, fakültenin işleyişine katkıda bulunmaları beklenmektedir.





ANKARA VE İSTANBUL BİRİMLERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Ankara ve İstanbul’daki birimlerinde görev alacak büro personeli, üniversitenin idari işlerini destekleyecektir.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlar aranacaktır. Bu kapsamda, başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Kamu haklarından mahrum olmamak: Adayların, kamu haklarından mahrum edilmemiş olmaları gerekmektedir.

Sağlık sorunu olmamak: Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.

Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gerekmektedir.

Suç hükümlülüğü olmamak: Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamalıdır.

Alımlarda, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirli puan türlerinden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir. Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türünden puan alınması zorunludur.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı başvuruları, en geç 5 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılmalıdır. Başvurular, belirtilen tarihe kadar üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili birimlere şahsen yapılabilecektir.

Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2024

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin personel alımı ilanı, iş arayan birçok lise, ön lisans ve lisans mezunu için önemli bir fırsat sunmaktadır. Üniversitenin farklı fakültelerinde ve birimlerinde görev alacak büro personeli, üniversitenin idari süreçlerinde etkin bir şekilde rol alacak ve üniversitenin işleyişine katkıda bulunacaktır. Başvuru yapacak adayların, belirtilen şartlara ve KPSS puanlarına dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında tamamlamaları önem arz etmektedir.



Bu alım süreci, sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adım olabilir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sunduğu bu fırsatla nitelikli personel arayışını sürdürüyor ve üniversitenin kalitesini artırmayı hedefliyor. Başvuru süreci ve detaylar hakkında daha fazla bilgiye üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.