SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), KPSS şartı aranmadan sözleşmeli personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görevlendirilecek canlı model pozisyonu için en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular, belirlenen tarihler arasında sadece şahsen yapılacak. Bu alım, sanatsal çalışmalar için canlı model olarak görev alacak adayları ilgilendiriyor. Mülakatla belirlenen pozisyon için adaylardan bazı özel şartlar talep ediliyor. Bu haberde, başvuru koşulları, kontenjan bilgileri ve başvuru süreci hakkında detayları bulabilirsiniz.

KONTENJAN BİLGİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nda görevlendirilecek bir canlı model alımı yapılacak. Bu alım kapsamında yalnızca erkek adaylar başvuruda bulunabilecek. Canlı model olarak görev alacak personel, fakültenin sanatsal çalışmalarında model olarak kullanılacak ve bu pozisyon, sanata ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Canlı model olarak görev almak, hem sanatsal hem de fiziksel dayanıklılık gerektiren bir iş olup, adayların bu görevi yerine getirebilmek için belirli fiziksel şartları taşıması gerekiyor. Aşağıda bu pozisyona başvuracak adaylarda aranan şartlar detaylandırılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI

SDÜ'nün canlı model alımı için başvuracak adayların yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:

Eğitim Şartı: Adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Yükseköğretim kurumlarından mezun adaylar da bu pozisyon için başvuruda bulunabilirler. KPSS Şartı: Bu alımda KPSS puanı aranmayacak. Adaylar mülakat sonuçlarına göre değerlendirilecek. Fiziksel Şartlar: Canlı model olarak görev alacak adayların, vücut bütünlüğüne sahip olması şart. Ayrıca, uzun süre hareketsiz kalmaya elverişli ve dayanıklı bir sağlık durumuna sahip olmaları gerekiyor. Adaylardan, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek ve bu rapor, görevin gerektirdiği fiziksel şartları karşılayıp karşılamadığını belirleyecek. Diğer Şartlar: Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak gibi genel devlet memurluğu şartları yer alıyor. Emeklilik Şartı: Adayların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

SDÜ’nün Güzel Sanatlar Fakültesi’nde canlı model olarak görev almak isteyen adayların başvurularını belirli tarihler arasında şahsen yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci ve önemli tarihler şu şekilde:

Başvuru Tarihleri: 19 Ağustos 2024 Pazartesi ile 23 Ağustos 2024 Cuma tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Bu tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

19 Ağustos 2024 Pazartesi ile 23 Ağustos 2024 Cuma tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Bu tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Yeri: Başvurular, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Personel İşleri Bürosu’na istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Adayların, başvurularını eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri önemlidir. Belgelerinde eksiklik olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Personel İşleri Bürosu’na istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Adayların, başvurularını eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri önemlidir. Belgelerinde eksiklik olan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Belgeleri: Adaylardan, başvuru sırasında eğitim durumlarını gösterir belge, kimlik fotokopisi, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu ve diğer gerekli belgeler talep edilecektir. Belgelerle ilgili detaylı bilgi, başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

CANLI MODEL OLMAK NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Canlı model, sanatsal çalışmalar için poz vererek sanatçıların veya öğrencilerin insan vücudunun detaylarını incelemesini sağlayan kişidir. Sanat eğitimi ve uygulamalı sanat çalışmalarında canlı model kullanımı oldukça yaygındır. Bu iş, fiziksel dayanıklılık, sabır ve sanata ilgi gerektirir. Sanatçılar, bu modeller üzerinden çeşitli perspektif ve anatomi çalışmaları yaparak becerilerini geliştirirler. Bu nedenle, canlı model olarak görev almak, sanata katkı sağlamak açısından önemli bir rol oynar.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bu personel alımı, özellikle sanata ilgi duyan ve sanatsal çalışmalarda görev almak isteyen erkek adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartı aranmadan yapılacak olan bu alım, mülakat sonucu belirlenecek ve adaylar fiziksel yeterlilikleri ile değerlendirilecek. Canlı model olarak görev alacak kişiler, SDÜ’nün Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanatsal çalışmalara katkıda bulunacaklar.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvuru tarihlerini kaçırmaması ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri büyük önem taşıyor. Canlı model pozisyonu, sanatsal çalışmaların en önemli unsurlarından biridir ve bu görev için başvuru yapmak, sanata katkı sağlama yolunda önemli bir adım olabilir.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bu alımı ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru kılavuzuna ulaşmak için üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.