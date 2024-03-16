SEDDK memur alımı başvuruları açıldı! KPSS puanı olanlar yüksek maaşlı iş fırsatını kaptı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla hizmetli, memur ve sekreter alımı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. 1 Mart-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden veya SEDDK'nın resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuruların genel şartları arasında Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, suç kaydı bulunmama, askerlikle ilgili durumların uygun olma ve akıl hastalığına sahip olmama gibi kriterler bulunuyor. Özel şartlar ise ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılım şartını içeriyor.





Adayların başvurularını 15 Mart tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, SEDDK'nın resmi web sitesi olan Kariyer Kapısı üzerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İlgili adaylar, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

SEDDK, bu alımlarla birlikte nitelikli personel kadrosunu güçlendirerek kurum içindeki işleyişi daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgiye SEDDK resmi web sitesinden veya Kariyer Kapısı üzerinden ulaşmak mümkündür.