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Şef Ömür Akkor, Malatya'da Mor Reyhan Şerbeti Etkinliğine Katıldı

Şef Ömür Akkor, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Malatya'da mor reyhan şerbetinin yapımına katıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:27
Şef Ömür Akkor, Malatya'da Mor Reyhan Şerbeti Etkinliğine Katıldı

Şef Ömür Akkor, Malatya'da Mor Reyhan Şerbeti Etkinliğine Katıldı

Malatya'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ünlü şef Ömür Akkor, Arapgir mor reyhan şerbetinin yapımına katıldı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı Mabesem Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Arapgir'in Eşsiz Lezzeti

Etkinlikte, katılımcılara Malatya'ya özgü yöresel lezzetler ikram edilirken, Akkor, Arapgir ilçesinin coğrafi işaret tescilli mor reyhanından üretilen şerbetin yapımında aktif rol aldı. Akkor, Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 6 Şubat 2023 depremleri döneminde bölgedeki deneyimlerini paylaştı.

Malatya Mutfağına Övgüler

Akkor, Malatya mutfağını her zaman beğendiğini vurgulayarak, özellikle bulgur konusunda bu şehrin uzmanlaştığını ifade etti. “Bulgura ait yüzlerce yemek var; kavurmaları, kömbeleri, sarmaları, polat içli köftesi ve gözlemeleri. Hepsi birbirinden lezzetli,” diyen Akkor, Malatya'nın Anadolu mutfağının önemli temsilcilerinden biri olduğunun altını çizdi.

Başkan Er'den Deprem Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kalkması gerektiğini belirtti. Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güzel bir senkronizasyon yakaladıklarını ve depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Malatya'nın normalleşmesi amacıyla spor ve kültür etkinliklerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

Bu anlamlı etkinlikte, Malatyalılarla bir arada olmanın büyük bir coşku yarattığı gözlemlenirken, Akkor'un katılımı bu özel güne ayrı bir renk kattı.

Şef Ömür Akkor, Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Arapgir mor reyhan...

Şef Ömür Akkor, Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Arapgir mor reyhan şerbetinin yapımına eşlik etti.

Şef Ömür Akkor, Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Arapgir mor reyhan...

Şef Ömür Akkor, Malatya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Arapgir mor reyhan şerbetinin yapımına eşlik etti.

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