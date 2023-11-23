Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde

2024 Yılında Sağlık Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber: 81 Şehirde Hastanelere Personel Alımı Yolda!

Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki yıl içinde hastanelerde istihdam edilmek üzere Güvenlik, Klinik Destek, Temizlik, Hasta Karşılama alanlarında personel alımı yapma planı üzerinde çalışmaktadır. Bu alımların şu anda onay sürecinde olduğu ve sağlık sektöründe çalışma arzusunda olanlar için çeşitli olanaklar sunabileceği belirtilmektedir.

Bakanlık tarafından yapılacak olan İşçi ve Personel Alımı, milyonlarca kişinin dikkatini çekmiş durumda ve başvuru detayları resmiyet kazandığında açıklanacak. Bakanlık, il merkezlerinden gelen taleplere göre alım yapacak ve ilgili kadrolar ile başvuru tarihleri kamuoyuna duyurulacak.

Bu alımların temel amacı, sağlık hizmetlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmek ve hastanelerdeki hizmet kalitesini artırmaktır. Adaylar, temizlik, güvenlik, klinik destek ve hasta karşılama gibi önemli birimlerde görev alarak sağlık sektörüne katkıda bulunma fırsatını elde edebileceklerdir.Başvuru şartları, kontenjanlar ve diğer detaylar, ilanın resmiyet kazanmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde açıklanacak. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bu alım müjdesi, iş arayanlar ve sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için umut kaynağı oldu. Adaylar, alımların resmiyet kazanmasını bekleyerek başvuru sürecine hazırlıklarını yapabilirler.





Sağlık Bakanlığı 2024 Yılında Yeni Personel Alımı İçin Süreci Başlattı!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında hastanelerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda, resmi gazetede 20 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan duyuruda, Bakanlık bünyesine 81 şehirde farklı alanlarda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Başvuruların sadece online olarak alınacağı belirtilirken, detaylı bilgilere ulaşmak için Bu bağlantı'yla başvurabileceği ifade edildi.

Personel Alımı Onay Sürecinde:

Sağlık Bakanlığı personel alımı için bekleyiş süreci başladı. Hastaneler tarafından iletilen talepler doğrultusunda Bakanlık, yeni personel alımı için onay sürecini başlattı. Belirlenen eksik kadroların doldurulması ve sağlık hizmetlerinin daha etkili bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılan bu alım, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

2024 Yılı İçin Süreç Başladı:

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci, 2024 yılı için başlatıldı. Öncelikle hastanelerdeki personel eksiklikleri tespit edilecek ve bu boş kontenjanların doldurulması amacıyla 81 şehir hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na taleplerini iletecek. Sonrasında, belirlenen boşluklar Cumhurbaşkanlığı'na iletilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna duyurulacak.





Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki eksik kadroları doldurmak üzere yeni bir işçi ve personel alımı başlatacak. Bu kapsamda, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek işçi alımları için kura işlemleri uygulanacak, sağlık personeli alımları ise ÖSYM üzerinden yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirilecek.

(İŞKUR) aracılığıyla yürütülecek olan personel alımı, Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde temizlik, güvenlik, klinik destek, hasta karşılama, ve yönlendirme gibi görevleri üstlenecek personellerin başvurularını içermektedir. Bu kapsamda alınacak personeller arasında temizlik görevlileri, silahsız güvenlik görevlileri, klinik destek elemanları, hasta karşılama ve yönlendirme görevlileri, elektrikçiler, inşaat boyacıları/boyacılar, marangozlar, ısıtma ve sıhhi tesisatçılar, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanları, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanları bulunmaktadır.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden yürütülecek personel alımı, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu kapsamda adaylar, biyologlar, çocuk gelişimcileri, ebeler, fizyoterapistler, hemşireler, psikologlar, sağlık idarecileri/sağlık yöneticileri, adli tıp sağlık teknikerleri, ağız diş sağlığı teknikerleri, ameliyat teknikerleri, diş teknikerleri, diyaliz teknikerleri, eczane teknikerleri, evde bakım teknikerleri, fizik tedavi teknikerleri, ilk ve acil yardım teknikerleri, iş ve uğraşı terapisti teknikerleri, odyometri teknikerleri, ortopedi teknikerleri, podolog teknikerleri, anestezi teknisyenleri, ilk ve acil yardım teknisyenleri, laboratuvar teknisyenleri, röntgen teknisyenleri, tıbbi sekreter teknisyenleri, sosyal çalışmacılar gibi pozisyonlarda başvuruda bulunma imkanına sahiptirler.Başvuru Şartları:

Adaylardan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen 1, 4, 6 ve 7 numaralı şartları sağlama beklenecek. Detaylı bilgiler ve başvuru süreci için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu alımlarla sağlık hizmetlerini daha etkili ve kaliteli bir şekilde sunmayı hedefliyor.





İŞKUR ve ÖSYM Üzerinden Sağlık Bakanlığı'nda İşçi ve Personel Alımları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve ÖSYM işbirliğiyle gerçekleştireceği işçi ve personel alımları için özel şartlar belirledi. İşçi alımlarında adaylardan talep edilen kriterler şu şekilde sıralanmıştır:

1. Eğitim düzeyinin en az ilköğretim seviyesinde olması,

2. Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olma şartıyla birlikte başvuru tarihinde 40 yaşını aşmamış olma,

3. Devamlı olarak görevini yerine getirme kapasitesini engelleyecek bir akıl hastalığına sahip olmama.

Ayrıca, sözleşmeli personel alımları için belirlenen özel şartlar şu şekildedir:

1. ÖSYM tarafından düzenlenen sözleşmeli personel alımı için KPSS şartının geçerli olması. Bu bağlamda, 2022 veya 2023 yılında yapılmış olan KPSS sınavından lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93, lisans mezunları için P3 puan türünden puan almış olma,

2. Alanlarına uygun olarak lise, ön lisans veya lisans mezunu olma,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı alıyor olmama.Başvuruların ne zaman alınacağı konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilanların 2024 yılı itibariyle yayımlanacağı ve başvuruların bu tarihten itibaren alınmaya başlanacağı belirtildi. Kontenjan taleplerinin toplandığı bu süreçte, ilan duyurusunun Aralık ayı içerisinde gelmesi ve alımların 2024 itibariyle başlaması öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı, nitelikli iş gücüyle sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve genişletmeyi hedefliyor.

İlanların 2024 yılı itibarıyla yayımlanması beklenirken, başvuruların bu tarihten itibaren alınmaya başlanacak. Bu süreçle birlikte sağlık hizmetlerinde nitelikli personel artışı sağlanarak, vatandaşlara daha etkili ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.