Şekerbank onlarca ilde personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

İşsizliğin tavan yaptığı bu dönemde işçi bulmakta zorlaşıyor. Her gün yeni iş ilanları yayınlanmasına rağmen hala birçok iş pozisyonuna işçi bulmak sorunu yaşanıyor. Şeker bank eksik personel açığı sebebi ile birçok ilde iş ilanı yayınladı. Detaylar haberimizde…
ŞEKERBANK 30 POZİSYONA PERSONEL ALIMI YAPIYOR: BAŞVURU BAŞLADI
Şekerbank birçok pozisyona personel alımına başladığını duyurdu. İş ilanı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...
ŞEKERBANK'TAN PERSONEL ALIMI. İŞTE 2024 YILI MAYIS AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI.
Türkiye Şekerbank'ın yayınladığı duyuruda, çeşitli pozisyonlara personel alımı yapılacağı belirtildi. Duyuruya baktığımızda başvuruların başladığını ve 30 pozisyona alım yapıldığını görüyoruz.
Bankacılık sektörünün saygın kuruluşlarından biri olan ve açıldığı ilk günden bu yana pek çok vatandaşa hizmet veren, binlerce kişiye istihdam sağlayan Şekerbank, yeni kontenjanları açıklayarak personel alımlarına başladıklarını duyurdu.
PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR BELLİ OLDU
Bankanın işe alım sayfasına baktığımızda açık pozisyonların şu şekilde listelendiğini görüyoruz:
İDARİ İŞLER UZMANI
Elazığ Şube-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Niğde Şubesi-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Elazığ Şubesi-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Erzincan Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi
Tosya Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi
İstanbul Anadolu Şubeleri / Ticari-Kobi Bank. MT
Marmaris - Operasyon Yöneticisi / Yönetmeni
Bursa Şubeleri / Operasyon Yöneticisi
Karacabey - İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Ordu-Fatsa Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi
Niksar Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi
Uşak Şube / Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Kayseri Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi
Manavgat Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Akdeniz Şubesi Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni
İstanbul Anadolu Şubeleri / İşletme Bankacılığı MT
Malatya Şubesi-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Aliağa Şube - Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Maslak-Ticari/Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
İstanbul-Gümüşsuyu Şubesi/Operasyon Yöneticisi
Gümüşsuyu Şube Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
İkitelli-Ticari/Kobi Bank. Müşteri Temsilcisi
Sultanhamam-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Akhisar İşletme-Kobi Bank. Müşteri Temsilcisi
Amasya-Bireysel Bankacılık Müşteri Temsilcisi
Zonguldak Şube Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Beyşehir İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Alanya Şube-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi
Tefenni Şube Operasyon Yönetmeni
KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?
İlan başvuru yapacak adaylarda aranan şartları incelediğimizde;
Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar
Gruplarda çalışabilen ve iletişim konusunda kendine güvenen
Satış kabiliyeti yüksek,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamladı
Müşteri ilişkileri iyi olan adayların işe alınması muhtemel görünüyor.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
"https://www.kariyer.net/firma-profil/sekerbank-1466-5108"
Adresinize göre CV oluşturmanız gerekmektedir. Bu adresi ziyaret edip CV'nizi oluşturduktan sonra online olarak iş başvurusunda bulunabileceksiniz. Daha sonra şartları taşıyan vatandaşlar iş görüşmesine davet edilecek.