Şekerbank onlarca ilde personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

İşsizliğin tavan yaptığı bu dönemde işçi bulmakta zorlaşıyor. Her gün yeni iş ilanları yayınlanmasına rağmen hala birçok iş pozisyonuna işçi bulmak sorunu yaşanıyor. Şeker bank eksik personel açığı sebebi ile birçok ilde iş ilanı yayınladı. Detaylar haberimizde…







ŞEKERBANK 30 POZİSYONA PERSONEL ALIMI YAPIYOR: BAŞVURU BAŞLADI

Şekerbank birçok pozisyona personel alımına başladığını duyurdu. İş ilanı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

ŞEKERBANK'TAN PERSONEL ALIMI. İŞTE 2024 YILI MAYIS AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI.

Türkiye Şekerbank'ın yayınladığı duyuruda, çeşitli pozisyonlara personel alımı yapılacağı belirtildi. Duyuruya baktığımızda başvuruların başladığını ve 30 pozisyona alım yapıldığını görüyoruz.

Bankacılık sektörünün saygın kuruluşlarından biri olan ve açıldığı ilk günden bu yana pek çok vatandaşa hizmet veren, binlerce kişiye istihdam sağlayan Şekerbank, yeni kontenjanları açıklayarak personel alımlarına başladıklarını duyurdu.

PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR BELLİ OLDU

Bankanın işe alım sayfasına baktığımızda açık pozisyonların şu şekilde listelendiğini görüyoruz:

İDARİ İŞLER UZMANI

Elazığ Şube-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Niğde Şubesi-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Elazığ Şubesi-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Erzincan Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi

Tosya Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi

İstanbul Anadolu Şubeleri / Ticari-Kobi Bank. MT

Marmaris - Operasyon Yöneticisi / Yönetmeni

Bursa Şubeleri / Operasyon Yöneticisi

Karacabey - İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Ordu-Fatsa Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi

Niksar Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi

Uşak Şube / Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Kayseri Şube / İşletme Bank. Müşteri Temsilcisi

Manavgat Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Akdeniz Şubesi Kobi Bankacılığı Portföy Yönetmeni

İstanbul Anadolu Şubeleri / İşletme Bankacılığı MT

Malatya Şubesi-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Aliağa Şube - Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Maslak-Ticari/Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

İstanbul-Gümüşsuyu Şubesi/Operasyon Yöneticisi

Gümüşsuyu Şube Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

İkitelli-Ticari/Kobi Bank. Müşteri Temsilcisi

Sultanhamam-Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Akhisar İşletme-Kobi Bank. Müşteri Temsilcisi

Amasya-Bireysel Bankacılık Müşteri Temsilcisi

Zonguldak Şube Kobi Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Beyşehir İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Alanya Şube-İşletme Bankacılığı Müşteri Temsilcisi

Tefenni Şube Operasyon Yönetmeni

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

İlan başvuru yapacak adaylarda aranan şartları incelediğimizde;

Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar

Gruplarda çalışabilen ve iletişim konusunda kendine güvenen

Satış kabiliyeti yüksek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamladı

Müşteri ilişkileri iyi olan adayların işe alınması muhtemel görünüyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

"https://www.kariyer.net/firma-profil/sekerbank-1466-5108"

Adresinize göre CV oluşturmanız gerekmektedir. Bu adresi ziyaret edip CV'nizi oluşturduktan sonra online olarak iş başvurusunda bulunabileceksiniz. Daha sonra şartları taşıyan vatandaşlar iş görüşmesine davet edilecek.