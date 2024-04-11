Sermaye Piyasası Kurulu memur alımı duyurusu geldi! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliği için 8. derece kadrolu 50 memur alımı yapacak. Alımlar, Uzman Yardımcısı, Bilişim Uzman Yardımcısı ve Uzman Hukukçu Yardımcısı pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvuru süreci, başvuru şartları ve nitelikler netleşti.

Başvuru yapacak adaylar için bazı temel gereksinimler bulunmaktadır. Öncelikle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yer almaktadır.

Uzman Yardımcısı pozisyonu için başvuracak adayların, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS sınavlarında belirli puan türlerinden 75 ve üzeri bir puan almaları gerekmektedir. Bununla birlikte, belirli lisans programlarından mezun olmaları da istenmektedir.





Uzman Hukukçu Yardımcısı pozisyonu için ise adayların KPSS 2022 veya 2023 sınavlarında belirli puan türlerinden en az 75 puan alması ve belirli lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Başvurular 16 Nisan 2024 ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi internet sitesinde aktif hale gelecek ve adaylar online olarak başvurularını yapabilecekler.

Bu alımlar, kurulun Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliği'nde görevlendirmek üzere planlanmıştır. Adayların belirtilen şartları sağlaması durumunda başvuruları değerlendirilecek ve uygun görülen adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.