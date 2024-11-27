Şiiriyle Gündeme Gelen Muhtar Adayı Aydın Battal, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybettikten sonra yakınlarına sitem ettiği şiiriyle sosyal medyada dikkat çeken muhtar adayı Aydın Battal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

KAEÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen "Gönül Dağı'nın Muhtar Adayı Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğinde yer alan Battal, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle çalışmakta zorlandığını fakat hala muhtar adayı olduğunu ve seçimi kaybettiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yayımladığı şiirinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bir öğrencinin, "Sosyal medya paylaşımla fenomen olduğunuz, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Battal, "Bunun bana bir mutluluğu var, en basit şekli ile bugün buradayım. 6 ay önce hayvan güden Aydın, bugün burada. Pırıl pırıl gençlerle söyleşiye katıldım." yanıtını verdi.

Şiirlerinde köy halkını ve yakınlarını eleştirmesiyle ilgili gelen tepkilere de değinen Battal, "Düğüne, cenazeye gidiyoruz. Çoğunda yalnız başıma oturup geliyorum, kimse selamımı almıyor da vermiyor da tuhaf bir durum yani. O yüzden o kadar kalabalıkta yalnızım aslında." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, TRT 1'de yayımlanan "Gönül Dağı" dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadığını belirten Battal, "Benim işim değil, o kadar okul okuyup, dirsek çürüten bir sürü gençler dururken benim işim değildi. Tabii herkes ekmeğinin peşinde, bana destek olmak istediler. İnternette yayın yapan bir kaç yerden daha teklif geldi." diye ekledi.

Şiirlerinin yer aldığı bir kitabının çıkmasını istediğini vurgulayan Battal, toplamda 800-900'den fazla şiiri olduğunu da sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan ve programın ardından gazetecilere açıklama yapan KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Kaymak, "Biz onun hikayesini ve yaptıklarını daha çok gencin duymasını istiyoruz. Sosyal medyada ünlenmesinin ardından tecrübelerini aktardı. Gençler de bugün ilgi gösterdi. Kırşehir ve Kırşehirli olmayan çok sayıda öğrenci, sosyal medyadan onu gördükleri için büyük ilgiyle karşıladı." dedi.

Üniversite öğrencisi Nisa Şahin de, "Adanalıyım, muhtarımızı internetten görmüştüm. Burada kendisi ile karşılaşmaktan çok mutluyum. Çok ilginç bir hayat hikayesi var, arkadaşlarımızla bunu çok merak ettik." diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal (solda), üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal (solda), üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.