DOLAR
34,65 -0,03%
EURO
36,49 -0,3%
ALTIN
2.953,86 -0,8%
BITCOIN
3.250.275,96 -2,49%

Şiiriyle Gündeme Gelen Muhtar Adayı Aydın Battal, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Kırşehir'de muhtar adayı Aydın Battal, sosyal medya fenomeni olarak üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:51
Şiiriyle Gündeme Gelen Muhtar Adayı Aydın Battal, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybettikten sonra yakınlarına sitem ettiği şiiriyle sosyal medyada dikkat çeken muhtar adayı Aydın Battal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

KAEÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen "Gönül Dağı'nın Muhtar Adayı Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğinde yer alan Battal, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle çalışmakta zorlandığını fakat hala muhtar adayı olduğunu ve seçimi kaybettiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yayımladığı şiirinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bir öğrencinin, "Sosyal medya paylaşımla fenomen olduğunuz, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Battal, "Bunun bana bir mutluluğu var, en basit şekli ile bugün buradayım. 6 ay önce hayvan güden Aydın, bugün burada. Pırıl pırıl gençlerle söyleşiye katıldım." yanıtını verdi.

Şiirlerinde köy halkını ve yakınlarını eleştirmesiyle ilgili gelen tepkilere de değinen Battal, "Düğüne, cenazeye gidiyoruz. Çoğunda yalnız başıma oturup geliyorum, kimse selamımı almıyor da vermiyor da tuhaf bir durum yani. O yüzden o kadar kalabalıkta yalnızım aslında." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, TRT 1'de yayımlanan "Gönül Dağı" dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadığını belirten Battal, "Benim işim değil, o kadar okul okuyup, dirsek çürüten bir sürü gençler dururken benim işim değildi. Tabii herkes ekmeğinin peşinde, bana destek olmak istediler. İnternette yayın yapan bir kaç yerden daha teklif geldi." diye ekledi.

Şiirlerinin yer aldığı bir kitabının çıkmasını istediğini vurgulayan Battal, toplamda 800-900'den fazla şiiri olduğunu da sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan ve programın ardından gazetecilere açıklama yapan KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Kaymak, "Biz onun hikayesini ve yaptıklarını daha çok gencin duymasını istiyoruz. Sosyal medyada ünlenmesinin ardından tecrübelerini aktardı. Gençler de bugün ilgi gösterdi. Kırşehir ve Kırşehirli olmayan çok sayıda öğrenci, sosyal medyadan onu gördükleri için büyük ilgiyle karşıladı." dedi.

Üniversite öğrencisi Nisa Şahin de, "Adanalıyım, muhtarımızı internetten görmüştüm. Burada kendisi ile karşılaşmaktan çok mutluyum. Çok ilginç bir hayat hikayesi var, arkadaşlarımızla bunu çok merak ettik." diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği...

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal (solda), üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği...

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal (solda), üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Okul Duvarı Filistin'e Destek Resimleriyle Süslendi
2
O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak
3
Muğla'nın Tuzla Sulak Alanı'nda Göçmen Kuş Yoğunluğu Artıyor
4
4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak
5
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar
6
Altın Koza Film Festivali'nin Jürisi Açıklandı
7
Şiiriyle Gündeme Gelen Muhtar Adayı Aydın Battal, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı