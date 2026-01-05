DOLAR
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi

Siirt’te Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 1.627 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi; törene Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Vali Dr. Kemal Kızılkaya katıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:56
Kura töreni İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda yapıldı

Siirt'te, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 1.627 konutun hak sahibi, yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Tören, İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri ve başvuru sahibi vatandaşlar katıldı.

Hasan Suver, törende yaptığı konuşmada deprem sonrası hızlı hareket ettiklerini vurgulayarak, "Çok acelemiz vardı. Reisi cumhurumuz diyordu ki; ‘son depremzede vatandaşımız konutuna ulaşmadıkça bize rahat yüzü yok.’ Dolayısıyla biran evvel konutları bitirmek zorundaydık. Çünkü hükümet olarak bir hedefimiz var. Yeni Türkiye Yüzyılı. Yeni Türkiye Yüzyılında yeni bir ülke inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız; ülkesini, milletini, Siirt’i çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Suver, projeye ilişkin üretim rakamlarına da dikkat çekerek, "Deprem sonrasında 2 yılda Bulgaristan gibi bir ülkenin tamamını kapsayan, ülkedeki konut sayısı kadar konut ürettik" dedi ve üretim hızını "günde 550 konut" olarak paylaştı. Ayrıca dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Biz, bu deprem tehlikesine karşı dayanıklı, dirençli şehirler kurmamız lazım. Bu amaçla 6,5 milyon binanın dönüşümü ve değişimi başlatıldı, devam ediyor. Bu daha başlangıç, devamı da gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Suver, kurada kazananlara ve kazanamayanlara seslenerek, "Kazananlar sevinsin, kazanamayanlarda üzülmesin. İnşallah tekrarında onlarda konut sahibi olacak" dedi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya da konuşmasında, kura sonucu belirlenecek konutların hak sahiplerine ve memlekete hayırlı olmasını diledi. Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve projede emeği geçen bakan yardımcıları ile TOKİ yetkililerine şükranlarını iletti ve kentsel dönüşümle birlikte ilde daha güzel, kalıcı konutlara kavuşulacağını vurguladı.

Tören sonunda, hak sahibi olan vatandaşların sevinci ve proje kapsamında ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalarla daha fazla kişiye konut sağlanacağına yönelik beklenti öne çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

