Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 hak sahibi belirlendi

Siirt’te Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bin 627 hak sahibi, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura töreni ve katılımcılar

Kura, İl Milli Eğitim Konferans Salonunda düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri ve çok sayıda başvuru sahibi vatandaş katıldı.

Hasan Suver: Hız ve kararlılıkla ilerledik

Bakan Yardımcısı Suver törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Çok acelemiz vardı. Reisi cumhurumuz diyordu ki; ‘son depremzede vatandaşımız konutuna ulaşmadıkça bize rahat yüzü yok.’ Dolayısıyla biran evvel konutları bitirmek zorundaydık. Çünkü hükümet olarak bir hedefimiz var. Yeni Türkiye Yüzyılı. Yeni Türkiye Yüzyılında yeni bir ülke inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız; ülkesini, milletini, Siirt’i çok seviyor" dedi.

Suver, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Deprem sonrasında 2 yılda Bulgaristan gibi bir ülkenin tamamını kapsayan, ülkedeki konut sayısı kadar konut ürettik" diyen Suver, "Dile kolay. Günde 550 konut. Bunu ancak millete olan sevda ile aşk ile yaparsınız. Cumhurbaşkanımızın hizmet aşkı, bu millete olan sevdası, inancı onun ekibine de sirayet etmiştir. Biz, bu deprem tehlikesine karşı dayanıklı, dirençli şehirler kurmamız lazım. Bu amaçla 6,5 milyon binanın dönüşümü ve değişimi başlatıldı, devam ediyor. Bu daha başlangıç, devamı da gelecek. Bugün 81 ilde yapılacak olan konutların tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bugün burada çekilişi yapacağız. Kazananlar sevinsin, kazanamayanlarda üzülmesin. İnşallah tekrarında onlarda konut sahibi olacak" diye konuştu.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya: Siirt için hayırlı olsun

Vali Kızılkaya ise törene ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Kurası çekilecek konutların konut sahiplerine ve memlekete hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, 'Heyecanla bu çekilişi bekleyen birçok hemşehrimizin olduğunu biliyorum. Her zaman ilimizin altyapı, üstyapı, konut, millet bahçeleri, daha birçok hizmetlerine her zaman milletimizin, Siirtlilerin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey’e şükranlarımızı arz ediyorum. Bakan yardımcılarımıza, TOKİ yetkilerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Kentsel dönüşümle birlikte ilimizde kalıcı, daha güzel konutlara ve gelişen konut kapasitesine kavuşma anlamında çok güzel yarınlar bizi bekliyor' şeklinde konuştu.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu kura, Siirt için kentsel dönüşüm ve konut üretimi hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Projenin devamında daha fazla hak sahibinin belirleneceği bildirildi.

SİİRT’TE "YÜZYILIN KONUT PROJESİ" KAPSAMINDA BİN 627 HAK SAHİBİ KURA SONUCU BELİRLENDİ.