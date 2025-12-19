Sinop'ta Hayvan Kimliklendirme: 9.028 Evcil Hayvana Mikroçip ve Pasaport

Sinop'ta hayvan hareketlerinin takibi ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünü güçlendirmek amacıyla kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Uygulamanın Amacı ve Yöntemi

Çalışmalar, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yürütülüyor. Sahipli evcil hayvanlara dijital mikroçip uygulanarak pasaport düzenleniyor ve kayıt altına alınıyor. Yetkililer, uygulamanın hayvan sağlığı, kaybolmaların önlenmesi ve hastalıklarla mücadelede kritik önem taşıdığını belirtti.

Güncel İstatistikler

Yetkililer, Sinop'ta 17 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 3.124 kedi ve 5.904 köpek olmak üzere toplam 9.028 evcil hayvana mikroçip uygulanarak pasaport düzenlendiğini bildirdi.

Yönetmelik Değişikliği ve Takvim

Resmi Gazete'de 5 Mart 2025 tarihinde yayımlanan değişiklikle, her yaştan kedi, köpek ve gelinciğin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Yetkililer, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ise 6 aylık yaşa kadar olan kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme ve kayıt işlemlerinin devam edeceğini vurguladı.

Sahada Aşı ve Kayıt Çalışmaları

İl ve ilçe müdürlüklerinde kimliklendirme faaliyetlerinin yanı sıra kuduz aşılama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Yetkililer, kayıt ve aşı çalışmalarının koordineli şekilde devam edeceğini ifade etti.

SİNOP’TA HAYVAN HAREKETLERİNİN TAKİBİ VE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNÜN DAHA ETKİN SAĞLANMASI AMACIYLA KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.