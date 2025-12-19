DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.956,35 0,03%
BITCOIN
3.765.869,43 -3,73%

Sinop'ta Hayvan Kimliklendirme: 9.028 Evcil Hayvana Mikroçip ve Pasaport

Sinop’ta 17 Aralık 2025 itibarıyla 3.124 kedi ve 5.904 köpek dahil toplam 9.028 evcil hayvana mikroçip ve pasaport uygulandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:50
Sinop'ta Hayvan Kimliklendirme: 9.028 Evcil Hayvana Mikroçip ve Pasaport

Sinop'ta Hayvan Kimliklendirme: 9.028 Evcil Hayvana Mikroçip ve Pasaport

Sinop'ta hayvan hareketlerinin takibi ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünü güçlendirmek amacıyla kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Uygulamanın Amacı ve Yöntemi

Çalışmalar, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yürütülüyor. Sahipli evcil hayvanlara dijital mikroçip uygulanarak pasaport düzenleniyor ve kayıt altına alınıyor. Yetkililer, uygulamanın hayvan sağlığı, kaybolmaların önlenmesi ve hastalıklarla mücadelede kritik önem taşıdığını belirtti.

Güncel İstatistikler

Yetkililer, Sinop'ta 17 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 3.124 kedi ve 5.904 köpek olmak üzere toplam 9.028 evcil hayvana mikroçip uygulanarak pasaport düzenlendiğini bildirdi.

Yönetmelik Değişikliği ve Takvim

Resmi Gazete'de 5 Mart 2025 tarihinde yayımlanan değişiklikle, her yaştan kedi, köpek ve gelinciğin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin sürenin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Yetkililer, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ise 6 aylık yaşa kadar olan kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme ve kayıt işlemlerinin devam edeceğini vurguladı.

Sahada Aşı ve Kayıt Çalışmaları

İl ve ilçe müdürlüklerinde kimliklendirme faaliyetlerinin yanı sıra kuduz aşılama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Yetkililer, kayıt ve aşı çalışmalarının koordineli şekilde devam edeceğini ifade etti.

SİNOP’TA HAYVAN HAREKETLERİNİN TAKİBİ VE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNÜN DAHA ETKİN SAĞLANMASI...

SİNOP’TA HAYVAN HAREKETLERİNİN TAKİBİ VE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNÜN DAHA ETKİN SAĞLANMASI AMACIYLA KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

SİNOP’TA HAYVAN HAREKETLERİNİN TAKİBİ VE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNÜN DAHA ETKİN SAĞLANMASI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Valisi, 90 Yaşındaki Fatmana’nın 'Valiyi Görmek' Hayalini Gerçekleştirdi
2
Erzurum Gençlik ve Spor'da Özel Güvenlik Değerlendirme Toplantısı
3
Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı
4
Sinop’ta Yılbaşı Tedbirleri: Valilik Koordinasyonunda Huzur ve Güvenlik Önlemleri
5
Batman'da 'Elektronik Kafes' ile Yaban Domuzu Mücadelesi
6
Ankara'da Emekli Vatandaşlar ve Ucuz Oteller: Vali Yardımcısı Gültekin'den Açıklama
7
Tunceli Hozat'ta Güvenlik Güçlerine Moral Programı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül