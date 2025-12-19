DOLAR
Kahramanmaraş Göksun Merkezli 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş Göksun merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı; AFAD saat 16.19 ve 10,82 km derinlik bilgisini aktardı. Olumsuz ihbar yok.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:49
AFAD verileri: Saat 16.19, 10,82 km derinlik

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre sarsıntı saat 16.19'da kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı ve yerin 10,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İl merkezinden de hafif şekilde hissedilen sarsıntıyla ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Daha önce büyük afet yaşayan bölge sakinleri, küçük depremlerde dahi endişe yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer halkı tedbirli olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

