Kahramanmaraş Göksun Merkezli 4,2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verileri: Saat 16.19, 10,82 km derinlik

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre sarsıntı saat 16.19'da kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı ve yerin 10,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İl merkezinden de hafif şekilde hissedilen sarsıntıyla ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Daha önce büyük afet yaşayan bölge sakinleri, küçük depremlerde dahi endişe yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer halkı tedbirli olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

