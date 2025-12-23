DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Sırıklı'dan Denizli Adalet Parkı'nda 2 Bin Kişilik Keşkek Hayrı

Sırıklı Mahallesi sakinleri Denizli Adalet Parkı'nda düzenlenen 2 bin kişilik keşkek hayrına yoğun katılım sağladı; etkinliğe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:25
Sırıklı'dan Denizli Adalet Parkı'nda 2 Bin Kişilik Keşkek Hayrı

Sırıklı'dan Denizli Adalet Parkı'nda 2 Bin Kişilik Keşkek Hayrı

Yoğun katılım ve mahalle dayanışması

Denizli’nin Bekilli ilçesine bağlı Sırıklı Mahallesi sakinleri tarafından Denizli Adalet Parkında gerçekleştirilen 2 bin kişilik keşkek hayrı yoğun ilgi gördü.

Hayır yemeğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, AK Parti Denizli İl Başkan Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Turizm İl Müdür Adem Özel, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren hayır yemeği tertip üyesi Olcay Şen, mahallelerinin konumuna ve amaçlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Denizli ili Bekilli İlçesi’ne bağlı Sırıklı Mahallemiz, Uşak iline sınırdır. Mahallemizin çoğunluğu göç ile Denizli’ye taşındığı için, bizde Denizli’de bu etkinliği yapmaya karar verdik. Özellikle yeni nesillerin bir arada olması ve daha çok tanışması ve kaynaşması için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Zamanla mahallemizin, yöremizin değerlerini de ilimizde tanıtmaya, yöresel ürünlerimizi tattırmaya gayret edeceğiz. Çeşit çeşit tadı, rengi, kokusu olan yöremize ait kavunlarımızı, üzümlerimiz, çeri domateslerimiz, buğday gavurgamızı daha çok tanıtmak ve tattırmak öncelikli hedefimizdir. Bizlerin her zaman yanında olan değerli başkanlarımıza ve davetlilerimize bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederiz"

Etkinlik, Sırıklı Mahallesi sakinlerinin dayanışmasını güçlendirmeyi ve yöresel değerleri şehir merkezinde tanıtma hedefini bir kez daha gösterdi.

DENİZLİ’NİN BEKİLLİ İLÇESİNE BAĞLI SIRIKLI MAHALLESİ SAKİNLERİ TARAFINDAN DENİZLİ ADALET PARKINDA...

DENİZLİ’NİN BEKİLLİ İLÇESİNE BAĞLI SIRIKLI MAHALLESİ SAKİNLERİ TARAFINDAN DENİZLİ ADALET PARKINDA 2 BİN KİŞİLİK KEŞKEK HAYRI GERÇEKLEŞTİRDİ.

DENİZLİ’NİN BEKİLLİ İLÇESİNE BAĞLI SIRIKLI MAHALLESİ SAKİNLERİ TARAFINDAN DENİZLİ ADALET PARKINDA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurluk ve Şemsiye Satışları Artıyor
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor
4
Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor
5
Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal
6
Mersin'de Yıkım Mağduriyeti: Hamidiye'de Aileler Sokakta
7
Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi