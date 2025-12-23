Sırıklı'dan Denizli Adalet Parkı'nda 2 Bin Kişilik Keşkek Hayrı

Yoğun katılım ve mahalle dayanışması

Denizli’nin Bekilli ilçesine bağlı Sırıklı Mahallesi sakinleri tarafından Denizli Adalet Parkında gerçekleştirilen 2 bin kişilik keşkek hayrı yoğun ilgi gördü.

Hayır yemeğine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, AK Parti Denizli İl Başkan Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Turizm İl Müdür Adem Özel, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren hayır yemeği tertip üyesi Olcay Şen, mahallelerinin konumuna ve amaçlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Denizli ili Bekilli İlçesi’ne bağlı Sırıklı Mahallemiz, Uşak iline sınırdır. Mahallemizin çoğunluğu göç ile Denizli’ye taşındığı için, bizde Denizli’de bu etkinliği yapmaya karar verdik. Özellikle yeni nesillerin bir arada olması ve daha çok tanışması ve kaynaşması için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Zamanla mahallemizin, yöremizin değerlerini de ilimizde tanıtmaya, yöresel ürünlerimizi tattırmaya gayret edeceğiz. Çeşit çeşit tadı, rengi, kokusu olan yöremize ait kavunlarımızı, üzümlerimiz, çeri domateslerimiz, buğday gavurgamızı daha çok tanıtmak ve tattırmak öncelikli hedefimizdir. Bizlerin her zaman yanında olan değerli başkanlarımıza ve davetlilerimize bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederiz"

Etkinlik, Sırıklı Mahallesi sakinlerinin dayanışmasını güçlendirmeyi ve yöresel değerleri şehir merkezinde tanıtma hedefini bir kez daha gösterdi.

