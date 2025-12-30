DOLAR
Şırnak'ta Yoğun Kar: Belediye Yüzlerce Aracı Kurtardı

Şırnak'ta 3 gündür süren kar yağışında yüzlerce araç yolda mahsur kaldı; belediye ekipleri kurtarma ve yardım çalışmalarını yürüttü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:14
Mahsur kalanların imdadına zamanında müdahale

Şırnak'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce araç yolda mahsur kalınca belediye ekipleri seferber oldu.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde mahsur kalan yüzlerce araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu bölgede Hakkari ilinden Şırnak’a giden yüzlerce tır yolda mahsur kaldı.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babatın talimatı ile belde genelinde ve Bestler Dereler bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Kara saplanan araçları güvenli yerlere çeken ekipler, yoğun bir mesai harcıyor.

Belediye aynı zamanda yiyecek ve içecek yardımında bulunarak vatandaşları yalnız bırakmadı.

Şırnak'ta yolda kalanların imdadına belediye ekipleri yetişti

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

