Şırnak'ta Yoğun Kar: Belediye Yüzlerce Aracı Kurtardı
Mahsur kalanların imdadına zamanında müdahale
Şırnak'ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce araç yolda mahsur kalınca belediye ekipleri seferber oldu.
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde mahsur kalan yüzlerce araç belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şiddetli kar yağışının etkili olduğu bölgede Hakkari ilinden Şırnak’a giden yüzlerce tır yolda mahsur kaldı.
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babatın talimatı ile belde genelinde ve Bestler Dereler bölgesinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Kara saplanan araçları güvenli yerlere çeken ekipler, yoğun bir mesai harcıyor.
Belediye aynı zamanda yiyecek ve içecek yardımında bulunarak vatandaşları yalnız bırakmadı.
