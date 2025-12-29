DOLAR
Karabük-Bartın Karayolu'nda Kar 1,5 Metreyi Aştı — Ulaşım Aksadı

Karabük-Bartın kara yolunda kar kalığı yer yer 1,5 metreyi aşınca ulaşım aksadı; Karayolları ve emniyet ekipleri çalışma yapıyor, vatandaşlar sürücülere yardım etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 19:15
Karabük-Bartın kara yolunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

Karabük-Bartın kara yolunda kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar zaman zaman trafiğe kapanma riski taşıyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açık kalması için aralıksız çalışma yürütüyor. İş makineleriyle yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülürken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Denetimler ve uyarılar

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, bin 30 rakımlı Ahmetusta mevkisi başta olmak üzere denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde sürücülere zincir kullanımı ve takip mesafesi konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Mahsur kalanlara yerel destek

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bazı sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti. Karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar vatandaşların desteğiyle kurtarılırken, şarampole düşen araçlar traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yetkililer, sürücüleri mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve zorunlu durumlarda zincir ve kış lastiği gibi tedbirleri uygulamaları konusunda uyarıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

