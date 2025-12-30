Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu

Kars'ta Sibirya soğukları çetin yüzünü gösterdi
Çamaşırlar dakikalar içinde kaskatı dondu
Doğu Anadolu’da etkisini artıran dondurucu soğuklar, Kars’ta hayatı adeta durma noktasına getirdi.
Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Soğuktan etkilenen vatandaşların nefesleri dışarıda görünürken, evlerde kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde kaskatı kesildi.
Gülsen Demirkaya soğuk nedeniyle çamaşırların donduğunu şu sözlerle aktardı: 'Serdiğimiz paltarlar (çamaşır) hepsi dondu. Artık Kars’ın soğukları başladı'.
Ayrıca kentte bir iş yerinin kilidi donarken, dükkan önündeki süs bitkisinde sarkıtlar oluştu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini sürdüreceği kaydedildi.
