Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu

Sibirya soğukları Kars'ta etkili oldu; gece -17, gündüz -15 derece ölçüldü. Dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde dondu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:04
Kars'ta Sibirya soğukları çetin yüzünü gösterdi

Çamaşırlar dakikalar içinde kaskatı dondu

Doğu Anadolu’da etkisini artıran dondurucu soğuklar, Kars’ta hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Soğuktan etkilenen vatandaşların nefesleri dışarıda görünürken, evlerde kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar dakikalar içinde kaskatı kesildi.

Gülsen Demirkaya soğuk nedeniyle çamaşırların donduğunu şu sözlerle aktardı: 'Serdiğimiz paltarlar (çamaşır) hepsi dondu. Artık Kars’ın soğukları başladı'.

Ayrıca kentte bir iş yerinin kilidi donarken, dükkan önündeki süs bitkisinde sarkıtlar oluştu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini sürdüreceği kaydedildi.

