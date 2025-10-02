Sivas Devlet Tiyatrosu 'Berlin Berlin' ile Yeni Sezona Başlıyor

Sivas Devlet Tiyatrosu Yeni Sezonunu "Berlin Berlin" ile Açıyor

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), sezonun açılışını Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi) adlı oyunla gerçekleştiriyor. Oyun, Fransız yazarlar Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras tarafından kaleme alındı; çevirisini Ebru Kara yaptı ve yönetmen koltuğunda Tayfun Güneyer yer alıyor.

Açılış Oyunu

Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi), Sivaslı seyircilerle bugün ve yarın saat 19.30'da, 5 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da buluşacak.

Yeni Sezonda Sahnelenecek Eserler

SDT, yeni sezonda dünya tiyatrosundan seçkin örnekleri sahneye taşıyacak. Programda absürd tiyatronun önemli temsilcisi Eugene Ionesco'nun Macbett adlı eseri ile Emmanuelle Marie'nin Beyaz, Branko Ruzic’in Donör ve Adam Szymkowicz'in Başıboş adlı oyunları yer alıyor.

Ayrıca milli mücadele yıllarını anlatan 1919 Şafak (Asiye Demet Köse ve Volkan Ateş Gündüz), Antre (Özlem Saraç), Yirmibironbeş Treni (Toygun Orbay) ve Karacaoğlan (Dinçer Sümer) gibi yerli yapıtlar da sezon programında bulunuyor.

Çocuk Seyirciler İçin Program

Yeni sezonda çocuklar için hazırlanan oyunlar arasında Benim Küçük Yıldızım (Cengiz Özek — yazıp yönetti), Tebeşir Ağacı (Erkan Uyanıksoy — yazıp yönetti), Pofu (yazan Meriç Coşar, yöneten Musa Arslanali) ve Peter Pan (James Matthew Barrie, yönetmen Ozan Kalkan) yer alıyor.

Oyun Takvimi ve Bilet Bilgileri

Berlin Berlin gösterimleri belirtilen tarihlerde seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri www.biletinial.com internet sitesi, Sanat Cepte uygulaması ve SDT gişesinden temin edilebilir.