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Sivas Uluslararası Film Festivali'nin İkincisi Başladı

Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşü ve konserle başladı. Festivale 700'e yakın film başvurusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 20:06
Sivas Uluslararası Film Festivali'nin İkincisi Başladı

Sivas Uluslararası Film Festivali İkinci Yılında Başladı

Sivas'ta düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali'nin ikincisi, renkli görüntülerle başladı. Festivalin açılışı, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle düzenlenen festivale, nostaljik araçlar ve yöresel kıyafetler giymiş vatandaşlar katıldı. Kortej, Sivas Valiliği önünden başlayarak Mohsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona erdi.

Kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de eşlik etti. Ayrıca, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Yeşilçam temalı Orhan Gencebay şarkıları konseri düzenlendi.

3 gün sürecek olan festivalde, toplamda 700'e yakın belgesel ve kurmaca film başvurusu alındı. Değerlendirme sonucunda, belgesel ve kurmaca dallarında ayrı ayrı birincilik ödülleri ile jüri özel ödüllerinin sahipleri belirlenecek. Yarışmada dereceye giren filmler, 28 Mayıs'taki ödül töreninde açıklanacak.

Buna ek olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle, festivalde gösterilecek filmlerin ağırlıklı olarak aile teması üzerine odaklanacağı belirtildi.

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli...

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli...

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

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