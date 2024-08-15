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Sıvı sabun, sıvı deterjan, toz deterjanda yüzde 56 indirim! O markete bugün gitmeyen çok şey kaçıracak

Her kategoride dev indirim avantajı sunan A101 15 Ağustos 2024 kataloğunda mutfaktan banyoya kadar her alana hizmet edecek ürünler mevcut.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:29
Sıvı sabun, sıvı deterjan, toz deterjanda yüzde 56 indirim! O markete bugün gitmeyen çok şey kaçıracak

Her market indirimlerine hafta hafta yenisi eklenmeye devam ediyor. MArketler müşterilerini memnun etmek ve yeni müşteri kazanmak amacıyla stokları tükettirecek dev kampanyaları ile ilgi odağı olmaya devam ederken, özellikle de zincir market devi A101 haftalık indirimleri merak ediliyor. Her hafta Perşembe günü indirimin en büyüğünü sunan A101 15 Ağustos 2024 indirimleri ile gönülleri çeleceğe benziyor. Her kategoride dev indirim avantajı sunan A101 15 Ağustos 2024 kataloğunda mutfaktan banyoya kadar her alana hizmet edecek ürünler mevcut.  

A101 15 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU


Elektronik eşyalar, ev gereçleri, gıda ve tekstil ürünleri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen indirimler bugün sabah itibari ile market raflarında yerini alırken, fiyatlarda yüzde 45’e varan indirim imkanı sunuluyor. A101’in bu haftaki kataloğunda elektronik ürünlerde sunulan büyük indirimler, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldüreceğe benziyor. elefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler A101 15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda ilk sayfada karşımıza çıkıyor. Şıklığı ve konforu bir arada sunan tekstil ürünleri de A101 yeni kataloğunda yerini bulmuş iken fiyatları ile müşteriyi cezbedeceğe benziyor. birbirinden kullanışlı mutfak gereçleri ve ev dekorasyon ürünleri indirimleri ile dikkat çekerken, gıda ürünlerinde de müşterilerine kaliteli ve uygun fiyatlı seçeneklerini iletiyor.  

Sıvı sabun, sıvı deterjan, toz deterjanda yüzde 56 indirim! O markete bugün gitmeyen çok şey kaçıracak

,Sıvı sabun, sıvı deterjan, toz deterjanda yüzde 56 indirim! O markete bugün gitmeyen çok şey kaçıracak


Sıvı sabun, sıvı deterjan, toz deterjanda yüzde 56 indirim! O markete bugün gitmeyen çok şey kaçıracak

·        3 Katlı Tuvalet Kağıdı (16’lı): ₺79 


·        3 Katlı Kağıt Havlu (6’lı): ₺49 


·        Dimes İçecek Çeşitleri (310 ml): ₺35 


·        Patates Cipsi (145 g): ₺25 fiyatları ile alıcısını bugün itibari ile raflarda bekleyecek. 


·        Diğer yandan Rinso Marka çamaşır deterjanı 4 kilosu 210 TL’den 125 TL’ye satılıyor.  


·        Omo Active 1690 gr. Sıvı deterjandaki yüzde 42 indirim akabinde fiyatı 215 TL’den 125 TL’ye kadar düşüyor.  


·        Sıvı sabunlarda da yüzde 56 indirime imzalar atılırken, 179 TL’den 79 TL düşen sıvı sabun müşterilerin ilgi odağı olacağa benziyor.  


 

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