Sodayı daha önce hiç bu amaçla kullanmamıştınız! Hem lezzetli hem pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi
Bu akşam yemeği için bu tarifi mutlaka deneyin! Evinizde sodanız ve kıymanız varsa hem lezzetli hem de pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi sizlerle. Yumuşacık dokusu ve lezzetli harcı ile sofralarınıza renk katacak bu tarifi hemen denemek isteyeceksiniz...
Lezzetli mi lezzetli yumuşacık kıvama sahip bir köfte yemek istiyorsanız, sodalı köfte sizlerle! Sadece on dakikanızı alacak ve birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu köfte tarifi öğününüzün kurtarıcısı olacak. Dilerseniz öğlen çayın yanında dilerseniz akşamleyin bir pilavın yanında sofralarınızı renklendirecek olan sodalı köfte kendine hayran bıraktıracak.
SODALI KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ
- 1 tane kurusoğan
- 400 gr kıyma
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kimyon
- 1 çay kaşığı ölçüsünde pul biber
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı ölçüsünde karabiber
- Yarım paket kabartma tozu
- Yarım çay bardağı ölçüsünde galeta unu
- 1 çay bardağı ölçüsünde soda (100 ml)
- Kızartmak için sıvı yağ
- Servis için ise biber
SODALI KÖFTE TARİFİ YAPILIŞI
- Köfte harcınızı hazırlanmak için yoğurma kabının içersine soda, kıyma, rendelenmiş soğan, galeta unu, tuz, baharatlar ve kabartma tozunu alarak elinizle güzelce malzemeleri birbirine yedirene kadar yoğuralım.
- Homojen bir kıvam elde edinceye kadar yoğurma işlemine devam edelim.
- Daha sonra harcımızdan parçalar kopartarak elimizle yuvarlayalım.
- Hemen ardından avcumuzun içerisi ile bastırarak köftemizin şeklini verelim.
- Şekillendirmiş olduğumuz köfteleri uygun bir tabağa alalım.
- Tüm harcımızı aynı şekilde şekillendirdikten sonra köftemizi 1 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim.
- 1 saat sonra tavaya sıvı yağımızı alalım ve ısıtalım.
- Dolaptan aldığımız köftelerimizi tavayı dizerek arkalı önlü kızartalım.
- Her iki tarafı da güzelce kızarmış olan köftelerimizi servise bağlı olarak dilerseniz kızarmış domates ya da biberle servis edelim. Herkese afiyet olsun...