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Sodayı daha önce hiç bu amaçla kullanmamıştınız! Hem lezzetli hem pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi

Sodayı daha önce hiç bu amaçla kullanmamıştınız! Hem lezzetli hem pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi Bu akşam yemeği için bu tarifi mutlaka deneyin! Evinizde sodanız ve kıymanız varsa hem lezzetli hem de pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi sizlerle. Yumuşacık dokusu ve lezzetli harcı ile sofralarınıza renk katacak bu tarifi hemen denemek isteyeceksiniz...