Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek, yapımı son derece pratik bir peynirli kaşık dökmesi tarifi ile karşınızdayız. Az malzeme ile hazırlanan bu nefis kahvaltılık, hem doyurucu hem de lezzetli. Özellikle çocuklarınızın bayılacağı bu tarif, peynirin verdiği ekstra lezzet ile kahvaltılara farklı bir dokunuş katıyor. Hafta sonu kahvaltılarında ailece keyifle tüketebileceğiniz bu tarif, yapımı kolay olduğu kadar oldukça da lezzetli. Hadi gelin, bu nefis peynirli kaşık dökmesini birlikte yapalım.



Peynirli Kaşık Dökmesi için gerekli malzemeler

Kahvaltıların yıldızı olacak peynirli kaşık dökmesini yapmak için ihtiyacınız olacak malzemeler şöyle:

2 adet yumurta



1 su bardağı yoğurt



1 çay bardağından bir parmak az sıvı yağ (isteğe göre yarım çay bardağı da kullanılabilir)



1 çay kaşığı tuz



1,5 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor peyniri



1/2 demet ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)







Adım adım peynirli kaşık dökmesi tarifi

Bu nefis peynirli kaşık dökmesi tarifi, kahvaltı sofralarınızın favorisi olacak. Hem kolay hazırlanışı hem de lezzeti ile ailenizin ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak bu tarif için şimdiden afiyet olsun: