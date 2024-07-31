Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek, yapımı son derece pratik bir peynirli kaşık dökmesi tarifi ile karşınızdayız. Az malzeme ile hazırlanan bu nefis kahvaltılık, hem doyurucu hem de lezzetli. Özellikle çocuklarınızın bayılacağı bu tarif, peynirin verdiği ekstra lezzet ile kahvaltılara farklı bir dokunuş katıyor. Hafta sonu kahvaltılarında ailece keyifle tüketebileceğiniz bu tarif, yapımı kolay olduğu kadar oldukça da lezzetli. Hadi gelin, bu nefis peynirli kaşık dökmesini birlikte yapalım.
Peynirli Kaşık Dökmesi için gerekli malzemeler
Kahvaltıların yıldızı olacak peynirli kaşık dökmesini yapmak için ihtiyacınız olacak malzemeler şöyle:
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağından bir parmak az sıvı yağ (isteğe göre yarım çay bardağı da kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor peyniri
- 1/2 demet ince doğranmış maydanoz (isteğe bağlı)
Adım adım peynirli kaşık dökmesi tarifi
Bu nefis peynirli kaşık dökmesi tarifi, kahvaltı sofralarınızın favorisi olacak. Hem kolay hazırlanışı hem de lezzeti ile ailenizin ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak bu tarif için şimdiden afiyet olsun:
- Geniş bir karıştırma kabına yoğurdu, yumurtaları, sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Karışım pürüzsüz olana kadar bir çırpma teli veya mikser ile iyice çırpın.
- Üzerine unu ve kabartma tozunu ekleyin. Karışımı koyu kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Gerekirse, kıvamı ayarlamak için biraz daha un ekleyebilirsiniz.
- Hamur hazır olduktan sonra rendelenmiş peyniri ve ince doğranmış maydanozu ekleyip bir spatula yardımıyla karışıma yedirin. Bu adım, dökmelere ekstra lezzet katacak.
- Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın ve çok az miktarda sıvı yağ ile tabanını yağlayın.
- Yağ ısındıktan sonra, hazırladığınız hamurdan birer yemek kaşığı alarak tavaya dökün ve hafifçe yaydırın.
- Dökmelerin altı güzelce kızardığında, spatula yardımıyla diğer tarafını çevirin ve her iki yüzeyini de altın rengi olana kadar pişirin.
- Dökmelerin içinin tam olarak pişmesi için, pişirme sürecini orta ateşte, kontrollü bir şekilde yapmanız önemlidir. Yüksek ateşte pişirme yaparsanız, dökmelerin dışı pişip içi hamur kalabilir.
- Tüm hamuru bu şekilde pişirdikten sonra, peynirli kaşık dökmelerinizi sıcak olarak servis edin. Yanında zeytin, domates, salatalık ve taze nane ile servis ederek kahvaltınızı zenginleştirebilirsiniz.