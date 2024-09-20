ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

Her hafta farklı kategorilerde sunduğu indirim fırsatlarıyla dikkat çeken ŞOK Market, bu hafta da cazip fiyatlarla dolu aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak katalogda, ev tekstilinden elektronik ürünlere, kişisel bakım malzemelerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok üründe büyük indirimler bulunuyor. Özellikle yorgan, battaniye, patik ve terlik gibi kış sezonuna yönelik ürünler oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte ŞOK’un bu hafta sunacağı ürünler ve fiyatları!

KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Bu hafta ŞOK’ta elektronik ürünlerden ev tekstili ürünlerine kadar birçok farklı kategoride büyük indirimler mevcut. Kış hazırlıkları için ihtiyaç duyacağınız yorgan ve battaniye gibi ürünlerin yanı sıra, ev konforunu arttıracak çeşitli elektronik cihazlar da oldukça uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

İşte bu hafta ŞOK’ta öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Skytech 65" 4K whaleOS Led Tv : 17.599 TL

: 17.599 TL Skytech 55" 4K whaleOS Led Tv : 12.499 TL

: 12.499 TL Skytech 50" 4K whaleOS Led Tv : 10.799 TL

: 10.799 TL Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi : 1.499 TL

: 1.499 TL Arzum Tea Blend Çay Makinesi : 1.299 TL

: 1.299 TL Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı: 899 TL

Bu hafta özellikle ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler dikkat çekiyor. Yeni bir televizyon almayı düşünenler için Skytech’in çeşitli boyutlarda 4K LED televizyonları büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca mutfakta kullanabileceğiniz Arzum ve Fakir markalı küçük ev aletleri de indirimde.

KIŞ HAZIRLIKLARI İÇİN EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİMLER

Kış ayları yaklaşırken ev tekstili ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan ŞOK, her bütçeye uygun yorgan, battaniye ve yastık gibi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Kaliteli ve kullanışlı bu ürünler, evlerinizi soğuk kış günlerine hazırlamak için ideal.

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan : 349 TL

: 349 TL Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan : 399 TL

: 399 TL Pamuklu Çift Kişilik Battaniye : 299 TL

: 299 TL Pamuklu Tek Kişilik Battaniye : 249 TL

: 249 TL Silikon Micro Yastık : 99,95 TL

: 99,95 TL Klimalı Yastık: 199 TL

Sadece yorgan ve battaniye değil, aynı zamanda yastık gibi evin temel ihtiyaçlarını karşılayan ürünler de bu hafta ŞOK Market’te oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Klimalı yastık, özellikle rahat uyumayı sevenler için ideal bir ürün olarak öne çıkıyor.

KIŞLIK GİYİM VE AKSESUARLARDA BÜYÜK FIRSATLAR

Kış sezonuna girerken ŞOK, giyim ve aksesuar ürünlerinde de dikkat çeken indirimler sunuyor. Kadın ve erkekler için farklı tasarımlarda pijama takımları, patikler ve terlikler bu hafta uygun fiyatlarla ŞOK raflarında yerini alacak.

Wellsoft Ev Patiği : 54,95 TL

: 54,95 TL Kadın Düğmeli Pijama Takımı : 399 TL

: 399 TL Erkek Pijama Takımı : 299 TL

: 299 TL Erkek Flanel Gömlek : 259 TL

: 259 TL Erkek Terlik : 79,95 TL

: 79,95 TL Kadın Ponponlu Terlik: 99,95 TL

Evde sıcak ve rahat bir kış geçirmek isteyenler için wellsoft patikler ve ponponlu terlikler oldukça cazip seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca pijama takımları ve flanel gömlekler de kışlık alışverişinizi tamamlayacak ürünler arasında.

GÜNLÜK KULLANIMA YÖNELİK ÜRÜNLERDE KAÇIRMAYIN

Giyim ve ev tekstilinin yanı sıra günlük kullanım için ihtiyaç duyabileceğiniz birçok ürün de bu hafta ŞOK’ta indirimde. Çanta, çorap gibi ürünler uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

Küçük Çok Amaçlı Çanta : 79,95 TL

: 79,95 TL Büyük Çok Amaçlı Çanta : 89,95 TL

: 89,95 TL Çapraz Omuz Çanta : 159 TL

: 159 TL 2'li Ranforce Yastık Kılıfı : 99,95 TL

: 99,95 TL 2'li Kadın/Erkek Bambu Çorap : 49,95 TL

: 49,95 TL 2'li Lazer Kesim Görünmez Çorap: 99,95 TL

Kadın ve erkekler için bambu çoraplar, günlük kullanım için ideal bir seçenek sunarken, çok amaçlı çantalar seyahat veya spor yaparken işinizi kolaylaştıracak.

25 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞE ÖZEL KAMPANYALAR

ŞOK, 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine özel bazı ürünlerde ek indirim fırsatları da sunuyor. Bu fırsatlarla temel temizlik ve kişisel bakım ürünlerini daha uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri : 60 TL

: 60 TL 450 ml Domestos Köpük Gücü Çamaşır Suyu (Çam Ferahlığı/Beyaz Sabun) : 50 TL

: 50 TL 1000 gram Kellogs Cocopops Topları : 79 TL

: 79 TL 2470 ml Persil Power Jel Deterjan (Color/Gülün Büyüsü) : 160 TL

: 160 TL 12'li Nestle Sütlü Çikolatalı Gofret: 75 TL

Bu kampanya kapsamında, Elidor şampuan ve saç kremi, Domestos çamaşır suyu gibi ürünleri indirimli fiyatlarla alabilirsiniz. Ayrıca temizlik ve kişisel bakım ürünleri dışında atıştırmalık ürünlerde de cazip fırsatlar bulunuyor.

ŞOK Market, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü geçerli olacak aktüel ürün kataloğuyla geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler sunuyor. Kış hazırlıklarınızı tamamlamak, ev tekstili, elektronik ürünler ve günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için ŞOK marketin bu hafta sunduğu fırsatları kaçırmayın