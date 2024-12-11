ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Kazanıyor!

ŞOK, 14 Aralık 2024 tarihli aktüel ürünler katalogunu duyurarak büyük indirimler ve cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta sonu alacağınız ürünler, market kapınıza kadar ulaşırken, kaliteli fiyatlarla alışveriş yapma şansını da beraberinde getiriyor.

İndirimli Ürünler ve Fırsatlar

Aralık ayının ikinci cumartesi günü açıklanan ŞOK Aktüel kampanyaları, 17 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Katalogda birçok indirimli ürün yer alıyor.

Yatak Ürünleri ve Tekstil Fırsatları

Öne çıkan birkaç ürün ise şöyle:

Mikrofitber tek kişilik yorgan: 349 TL

Çift kişilik yorgan: 399 TL

Sarar pamuklu çift kişilik battaniye: 259 TL

Tek kişilik battaniye: 229 TL

Penti markalı daima termal tayt: 179 TL

Spor tayt: 99,95 TL

Yastık ve Diğer Yatak Ürünleri

Müşterilere sunulan yastık çeşitleri:

Silikon mikro yastık: 99,95 TL

Visco dolgulu yastık: 169 TL

Desenli bebek battaniyesi: 199 TL

Seyahat Hazırlıkları için Ürünler

Seyahat edecekler için gereken ürünler:

ABS büyük boy lacivert valiz: 849 TL

Orta boy valiz: 749 TL

Kabin boy valiz: 549 TL

Bavul içi organizer set 3’lü: 149 TL

Eve Dair Diğer Ürünler

Ev ürünleriyle ilgili fırsatlar:

Ruumstore minderli düşer kapaklı ayakkabılık: 999 TL

Cam kokusuz küllük: 39,95 TL

Yapay çiçek asorti: 49,95 TL

Çocuklar için Eğlenceli Seçenekler

Çocuklar için sunulan oyuncaklar:

Oyuncak yarış arabası: 399 TL

Arabali dinozor oyun seti: 79,95 TL

Metal yarış arabaları (adet): 119 TL

Büyük sök tak bisiklet: 199 TL

Timsah ve balina araç fırlatma seti: 199 TL

Sevimli bebekler: 99,95 TL

Askılı makyaj çantası (8 parça): 99,95 TL

Süper İndirimler ve Alışveriş Fırsatları

Aktüel ürünler kataloğu, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan süper indirimler sunuyor:

Ülker çokokrem: 60 TL (normal fiyat: 89,95 TL)

(normal fiyat: 89,95 TL) Signal white now gold diş macunu: 75 TL (normal fiyat: 189 TL)

(normal fiyat: 189 TL) Yumuş konsantre yumuşatıcı çeşitleri: 75 TL (normal fiyat: 143,90 TL)

(normal fiyat: 143,90 TL) Ace ultra yoğun çamaşır suyu (810 g): 36 TL (normal fiyat: 59,95 TL)

Bu fırsatlarla dolu olan 14 Aralık 2024 tarihini kaçırmayın! Stoklar tükenmeden, ihtiyaçlarınıza uygun indirimli ürünler için ŞOK markete uğramanız faydalı olabilir.

Kaynak: 8sutun.com