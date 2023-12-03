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ŞOK'ta sepetleri dolduracak indirim var! Battaniye, terlik, yorgan... Fiyatlara bakan ŞOK'a koşuyor

ŞOK'ta sepetleri dolduracak indirim var! Battaniye, terlik, yorgan... Fiyatlara bakan ŞOK'a koşuyor Uygun alışveriş severlerin adresi olan ŞOK marketleri indirim listesini duyurdu. Cazip indirimler dikkat çekerken ev tekstili, aydınlatma, kıyafet ve daha birçok üründe kampanya başladı. İşte ŞOK 3 Aralık 2023 aktüel ürünleri haberimizde.