ŞOK'ta sepetleri dolduracak indirim var! Battaniye, terlik, yorgan... Fiyatlara bakan ŞOK'a koşuyor

Uygun alışveriş severlerin adresi olan ŞOK marketleri indirim listesini duyurdu. Cazip indirimler dikkat çekerken ev tekstili, aydınlatma, kıyafet ve daha birçok üründe kampanya başladı. İşte ŞOK 3 Aralık 2023 aktüel ürünleri haberimizde.

ŞOK'ta sepetleri dolduracak indirim var! Battaniye, terlik, yorgan... Fiyatlara bakan ŞOK'a koşuyor
Yayın Tarihi:

Ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşların imdadına yetişen ŞOK marketleri yeni haftayla beraber çeşitli ürünleri raflarına dizdi. 29 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri aralığı kataloğu yayınlandı.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

Çift Kişilik Fitilli Yorgan: 699 TL

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye: 185 TL

Dokuma Halı: 799 TLÇizgili Bere: 54,95 TL

ŞOK 3 aralık

Kadın Erkek Basic Bere: 54,95 TL

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye: 165 TL

Kadın Kıvrık Havlu Çorap: 21,95 TL

Erkek Polar Boyunluklu Bere: 54,95 TL

Erkek Balıkçı Bere: 54,95 TL

Kadın Ultrasoft Ev Botu: 99,95 TL

Kadın Kürklü EVA Terlik: 125 TL

Kadın Erkek Terlik Çeşitleri: 79,95 TL

3D Dinozor Çocuk Odası Aydınlatması 10 LED: 199 TL

Şarjlı LED Lambası: 249 TL

Teamlight Mum 4'lü: 49,95 TL

Orbis Ay Yıldız LED Işık Zinciri: 69,95 TL

Solar Işıldak Acil Durum Lambası: 199 TL 

Öne Çıkanlar
Sigaraya okkalı zam geldi! Yeni fiyatı duyan sigaraya tövbe ediyor: İşte yeni fiyat listesi Sigaraya okkalı zam geldi! Yeni fiyatı duyan sigaraya tövbe ediyor: İşte yeni fiyat listesi
Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor
Her sabah sirkeli su içenler dikkat! Zayıflamak isteyenlerin eteklerini tutuşturacak uyarı geldi Her sabah sirkeli su içenler dikkat! Zayıflamak isteyenlerin eteklerini tutuşturacak uyarı geldi
Çok Okunanlar
Usta şefler bile böylesini yapamıyor! Pastane usulü şekerpare tarifi damaklarınızı şenlendirecek Usta şefler bile böylesini yapamıyor! Pastane usulü şekerpare tarifi damaklarınızı şenlendirecek Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak Zeytini şişeye koyup içine bir adet ekleyin! Aylar geçse bile zeytin asla yumuşamayacak İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları İzmir'de iş arayanlara kaçmaz fırsat! Belediye bu kadrolarda yer açtı: İşte başvuru şartları Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor 3 devlet kurumu ilana çıktı! KPSS şartsız personel alımı için düğmeye basıldı: MEB, EGM, DSİ... 3 devlet kurumu ilana çıktı! KPSS şartsız personel alımı için düğmeye basıldı: MEB, EGM, DSİ... Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak! Araba sileceklerini canavar gibi hızlı çalıştıran yöntem! Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak! Araba sileceklerini canavar gibi hızlı çalıştıran yöntem!