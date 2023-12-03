ŞOK'ta sepetleri dolduracak indirim var! Battaniye, terlik, yorgan... Fiyatlara bakan ŞOK'a koşuyor
Uygun alışveriş severlerin adresi olan ŞOK marketleri indirim listesini duyurdu. Cazip indirimler dikkat çekerken ev tekstili, aydınlatma, kıyafet ve daha birçok üründe kampanya başladı. İşte ŞOK 3 Aralık 2023 aktüel ürünleri haberimizde.
Ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşların imdadına yetişen ŞOK marketleri yeni haftayla beraber çeşitli ürünleri raflarına dizdi. 29 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri aralığı kataloğu yayınlandı.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER
Çift Kişilik Fitilli Yorgan: 699 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye: 185 TL
Dokuma Halı: 799 TLÇizgili Bere: 54,95 TL
Kadın Erkek Basic Bere: 54,95 TL
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye: 165 TL
Kadın Kıvrık Havlu Çorap: 21,95 TL
Erkek Polar Boyunluklu Bere: 54,95 TL
Erkek Balıkçı Bere: 54,95 TL
Kadın Ultrasoft Ev Botu: 99,95 TL
Kadın Kürklü EVA Terlik: 125 TL
Kadın Erkek Terlik Çeşitleri: 79,95 TL
3D Dinozor Çocuk Odası Aydınlatması 10 LED: 199 TL
Şarjlı LED Lambası: 249 TL
Teamlight Mum 4'lü: 49,95 TL
Orbis Ay Yıldız LED Işık Zinciri: 69,95 TL
Solar Işıldak Acil Durum Lambası: 199 TL