Sömestr tatilinde çocuklarınızla yapabileceğiniz en keyifli etkinlikler!

Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başlıyor. 15 günlük bu tatil çocuklar için hem temiz bir nefes hem de ömürde bir kez karşılaşabilecekleri bir fırsat. Ailelerin, çocuklarının hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri tatmin edici bir yarıyıl tatili geçirmeleri için bunları yapmanız gerekiyor. Detaylar haberimizde...







YARIYIL TATİLİ NASIL GEÇİRİLİR? SÖMESTR TATİLİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE NASIL PLANLANIR?

Bu bültenimizde, ebeveynler ve çocuklar için harika bir zaman olan okul tatillerini daha verimli ve eğlenceli hale getirmek için uzmanlardan gelen önerileri bir araya getirdik. Peki yarıyıl tatilinizi nasıl geçireceksiniz? Sömestr tatilinizi planlamanın en etkili yolu nedir? İşte sömestr tatilinde can sıkıntısını yenmek için öneriler...

Hem çocukların hem de yetişkinlerin dinlenmeye ihtiyaç duyduğu bu günlerde dönem tatili sizin için harika bir fırsat. Yoğun ders programlarından bunalan ve bunalan çocuklar için ebeveynlere verimli ve eğlenceli öneriler sunan uzmanlar, bu dönemde ara sıra yaşanan soğuk havaların bile yaptıkları aktiviteleri etkilememesi gerektiğini söylüyor.

YARIYIL TATİLİNDE KEYİF VERECEK ETKİNLİKLER

Planlanan faaliyetlere tüm ailenin hazırlanması önemlidir. Ortak kararlar alarak hem ebeveynler hem de çocuklar mutlu olabilir. Aileler uyku, uyanma, yemek yeme, teknoloji kullanımı ve oyun zamanlarını değiştirmeye gerek kalmadan günlerini verimli geçirebilirler. Çocuklar tatillerde ödevlerini veya ekstra işlerini ihmal etmeden, bir süre bilgisayar veya telefon üzerinden arkadaşlarıyla buluşma fırsatına sahip olmalıdır.

Sosyalleşme, ebeveyn önlemleri alınarak güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilir.

Etkinliklerin çocuklar için eğlenceli ve eğitici olması çok önemlidir. Üreterek, keşfederek ve paylaşarak çocukların gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu bakımdan tüm aile üyelerinin kendi becerilerine ve yaratıcılıklarına göre etkinlikler planlamaları gerekmektedir.

Evdeki aile aktivitelerine film ve belgesellerin dahil edilmesi çocukların görsel hafızası üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Ailenizin izlemeyi seçtiği filmler daha sonra derecelendirilebilir. Bu, aile içinde iyi bir iletişim sağlayacaktır.

Evde ailecek yapabileceğiniz bir diğer aktivite ise kitap okumaktır. Film ve belgesellerde olduğu gibi kitap sonrasında yapılacak özetler ve açıklamalar çocuğun hafızasına katkı sağlayacak, hayal dünyası başka bir boyuta dönüşecektir.

Her gün belli bir saatte tüm ailenin toplanıp, televizyona, telefona bakmadan sofrayı kurduğu bir masa olmalı.

Çocuklarınızın hayal gücüne güvenin. Çocuklarınızın hareketlerine, konuşmalarına ve oyunlarına çok fazla müdahale etmek onların üretkenliğini sınırlayacaktır. Tatillerde ailenizin evde yapabileceği aktivitelerin yanı sıra, ebeveynlere tatilin kaç gün süreceğini ve okula ne zaman döneceklerini hatırlatmak, çocukların eğitimsel açıdan bilinçlenmesine yardım