Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Türkiye’nin çeşitli illerinde gün gün Milli Emlak bünyesinde satış ihaleleri duyurulmaya devam ediyor. Yatırım yapmak ya da ev yapmak isteyen bireylerin yakından ilgilendiği Milli Emlak ihaleleri özellikle de uygun fiyat avantajları le dikkat çekiyor. Gün gün çeşitli illerde yapılacak olan milli emlak ihaleleri, yatırımcılar ve mülk arayanlar için büyük fırsatlar sunuyor. Kahramanmaraş ve Çankırı'da gerçekleştirilecek ihaleler için son günler hızla yaklaşırken, dikkat çeken teklifler alıcıları bekliyor. Gerek fiyatların uygunluğu gerekse de geniş arazi seçenekleri ile dikkat çeken bu ihaleler için son günler uyarısı da yapılmış bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta Milli Emlak Arazi İhalesi

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺165.000,00 tl olarak açıklanmış bulunuyor. Kahramanmaraş'ta 20 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek ihale için geri sayım devam ediyor. Toplam 541,97 m²'lik bir alana sahip olan bu arsa için ödenecek tahmini bedel 165.000 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler için teminat bedeli ise 49.500 TL olduğu ilan detaylarında yer alıyor.

• İhale Tarihi: 20/08/2024

• İhale Saati: 10:00

• İhale Yeri: Kahramanmaraş





Çankırı’ Milli Emlak Arazi ihalesi

Çankırı'da 15 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek ihale ise daha da ekonomik bir seçenek sunulmuş bulunuyor. 736,41 m² büyüklüğündeki arazi için belirlenen tahmin edilen ihale bedeli sadece 37.000 TL. Bu fırsat ile düşük bir başlangıç yatırımı ile taşınmaz sahibi olmanın kapıları aralıyor.

• İhale Tarihi: 15/08/2024

• İhale Saati: 10:30

• İhale Yeri: Çankırı





Gayrimenkullerde arz talep dengesinin bozulması, fiyat artışlarına mahal verirken, Milli Emlak tarafından başlatılan ihaleler düşük fiyata taşınmaz sahibi olunmasının önünü açıyor. Hem Kahramanmaraş hem de Çankırı'da yer alan bu taşınmazlar adına başlatılacak ihaleler ile birlikte yatırımcılar hayal ettikleri projelere ulaşabilecek iken, istedikleri evi yapıp oturabilme fırsatına da sahip olabilirler.