Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Beymen.com, MasterCard sahiplerine özel muazzam bir kampanya sunuyor! Şehre dönüş döneminde büyük indirimler ve fırsatlar sizi bekliyor. 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olan bu kampanya kapsamında, Masterpass'e kayıtlı MasterCard’ınızla teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok üründe büyük indirimler elde edebilirsiniz. İndirimler 23 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte kampanya detayları:

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİMLER

Sony Playstation 5 1 TB Slim Digital Edition Oyun Konsolu + 2. PS5 Kol Beyaz

Normal Fiyat: 39.999 TL

39.999 TL İndirimli Fiyat: 25.999 TL

25.999 TL Masterpass ile: 23.919,08 TL

Sony Playstation 5 1 TB Slim Digital Edition Oyun Konsolu + 2 Adet PS5 Kol + PS5 Şarj İstasyonu

Normal Fiyat: 39.999 TL

39.999 TL İndirimli Fiyat: 26.999 TL

26.999 TL Masterpass ile: 24.839,08 TL

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu

Normal Fiyat: 25.999 TL

25.999 TL İndirimli Fiyat: 22.999 TL

22.999 TL Masterpass ile: 20.929,09 TL

Sony PlayStation VR 2 PS5 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Normal Fiyat: 39.999 TL

39.999 TL İndirimli Fiyat: 23.999 TL

23.999 TL Masterpass ile: 22.079,08 TL

Oculus Meta Quest 3 128 GB VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Normal Fiyat: 29.999 TL

29.999 TL İndirimli Fiyat: 23.999 TL

23.999 TL Masterpass ile: 22.079,08 TL

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE ŞAHANE FIRSATLAR

Ubtech UCat C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Yeni Versiyon Kedi Tuvaleti

Normal Fiyat: 27.999 TL

27.999 TL Masterpass ile: 22.399,20 TL

Gaggia Milano %100 Arabica Espresso Çekirdek Kahve 1 kg

Normal Fiyat: 799 TL

799 TL Masterpass ile: 599,25 TL

Braun FS1000 Seyahat Boy Kablosuz Mini Yüz Epilatörü + Temizleme Fırçası ve Pil

Normal Fiyat: 1.099 TL

1.099 TL Masterpass ile: 989,10 TL

Beurer CM 50 Beyaz Selülit Masaj Aleti

Normal Fiyat: 4.699 TL

4.699 TL İndirimli Fiyat: 4.299 TL

4.299 TL Masterpass ile: 3.654,15 TL

Beurer FB 65 Çok Renkli Ayak Masaj Aleti

Normal Fiyat: 12.399 TL

12.399 TL İndirimli Fiyat: 11.620 TL

11.620 TL Masterpass ile: 9.877 TL

APPLE ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK FIRSATLAR

Apple iPhone 15 Pro 256GB Natürel Titanyum Akıllı Cep Telefonu MTV53TU/A

Normal Fiyat: 81.121,27 TL

81.121,27 TL Masterpass ile: 77.065,21 TL

Apple iPhone 15 128GB Mavi Akıllı Cep Telefonu MTP43TU/A

Normal Fiyat: 57.863,53 TL

57.863,53 TL Masterpass ile: 53.813,08 TL

Apple iPhone 13 128GB Gece Yarısı Akıllı Cep Telefonu MLPF3TU/A

Normal Fiyat: 38.999 TL

38.999 TL Masterpass ile: 37.829,03 TL

Apple MacBook Air 13'' Apple M1 8GB 256GB SSD Uzay Grisi Dizüstü Bilgisayar MGN63TU/A

Normal Fiyat: 35.287,94 TL

35.287,94 TL Masterpass ile: 31.759,15 TL

KULAKLIK VE AKSESUARLARDA İNDİRİM

Guess Metal Logolu 4G Desenli Pembe 5.3 Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Normal Fiyat: 2.658,90 TL

2.658,90 TL Masterpass ile: 2.260,07 TL

Spigen H900 Pink Taşınabilir Şarjlı USB Mini Fan

Normal Fiyat: 699,90 TL

699,90 TL Masterpass ile: 524,93 TL

Guess Triangle Desenli Bluetooth 5.3 Siyah Kulak Üstü Kulaklık

Normal Fiyat: 2.388,90 TL

2.388,90 TL Masterpass ile: 2.030,57 TL

Apple AirPods Pro 2. Nesil ve MagSafe Şarj Kutulu Bluetooth Kulaklık

Normal Fiyat: 10.098,99 TL

10.098,99 TL Masterpass ile: 9.796,02 TL

DIĞER BÜYÜK FIRSATLAR

Braun Silk Expert Pro 5 Venus PL5146 Çanta ve 2 Başlıklı Lazer Epilasyon Aleti

Normal Fiyat: 18.999 TL

18.999 TL Masterpass ile: 17.099,10 TL

Braun Silk Expert Pro 5 Çantalı ve 2 Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Aleti + Venus Tıraş Makinesi

Normal Fiyat: 18.499 TL

18.499 TL Masterpass ile: 16.649,10 TL

Beurer EM 59 Isı Fonksiyonlu Tens Ems Masaj Cihazı Aleti

Normal Fiyat: 5.099 TL

5.099 TL Masterpass ile: 4.334,15 TL

Braun Skin I·Expert PL7253 Çantalı 3 Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Aleti + Gillette Venus

Normal Fiyat: 25.999 TL

25.999 TL Masterpass ile: 23.399,10 TL

MasterCard sahipleri için bu muazzam fırsatları kaçırmayın! İndirimlerden faydalanmak için hemen Beymen.com’a gidin ve Masterpass avantajlarıyla alışverişinizi yapın. Kampanya 23 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir, bu yüzden fırsatları kaçırmamak için acele edin.