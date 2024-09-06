Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

Devlet, sosyal destek programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik maddi yardımlar sağlamaya devam ediyor. Bu destekler, her yıl memur maaş katsayısına yapılan artışla birlikte yeniden güncelleniyor. 2025 yılı için yapılacak zamlar Ocak ayında belli olacak. Yaşlılardan engellilere, hastalardan evde bakım sağlayanlara kadar birçok kesime ödenen bu yardımlar, yeni memur maaş katsayısına göre yükseltilecek.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2025 yılı enflasyonunun yüzde 41.5 olması öngörülüyor. Bu da memurlara yapılacak olan zamların sosyal destek ödemelerine de yansıyacağı anlamına geliyor. Peki, kim ne kadar destek alacak? İşte detaylar…

MEMUR MAAŞ KATSAYISI ARTIYOR: SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR

Sosyal destek ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor. 2025 yılı için memurlara yapılacak zam yüzde 6 oranında olacak ve enflasyon farkı da eklenecek. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, 2025’ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Bu doğrultuda, memur maaş katsayısındaki artış yüzde 9.31 olacak.

Bu artış oranı, 65 yaş aylığından evde bakım maaşına, engelli aylıklarından çocuk desteklerine kadar pek çok sosyal yardım ödemesini etkileyecek.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Devlet, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık maaş desteği sağlıyor. 2023 yılında 4 bin 181 lira olan 65 yaş aylığı, Ocak ayında yapılacak zamla birlikte 4 bin 570 liraya çıkacak. Bu aylıktan yararlanmak için hane halkı kişi başı gelir sınırı da yükseltilecek. Yeni sınır, asgari ücrette yapılacak artışa göre belirlenecek.

EVDE BAKIM MAAŞINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere evde bakım sağlayan yakınlarına devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı da zamlanıyor. Şu an 9 bin 77 lira olan evde bakım desteği, Ocak ayından itibaren 9 bin 923 lira olacak. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, bu yardımdan yararlanmak daha da kolaylaşacak.

ENGELLİ AYLIKLARI YÜKSELİYOR

Devlet, engellilere yönelik sosyal yardımları da artırıyor. Yüzde 40 ile 69 arasında engeli olan vatandaşlara ödenen aylık, mevcut 3 bin 338 liradan 3 bin 648 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar ise 5 bin 7 lira yerine 5 bin 473 lira aylık alacaklar. Bu destek, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların maddi ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük önem taşıyor.

ENGELLİ YAKININA YARDIM DA ZAMLANIYOR

18 yaşından küçük engelli çocukların yakınlarına yapılan yardımlar da Ocak ayında zamlanacak. Şu anda engelli yakınına ödenen aylık 3 bin 338 lira iken, bu miktar 3 bin 648 liraya yükselecek. Bu yardım, engelli çocuğun bakımını üstlenen aile üyelerine maddi destek sağlamak için veriliyor.

HASTALARA NAKDİ YARDIM ARTIYOR

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan nakdi yardımlar da Ocak ayında artış görecek. Mevcut durumda 9 bin 77 lira olan bu yardım, 9 bin 923 liraya yükseltilecek. Ayrıca tüberküloz hastalarına ek olarak 600 lira bakım yardımı da yapılmaya devam edilecek. Bu yardımlar, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve tedavi süreçlerinde maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

AİLELERE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ ZAMLANACAK

Ailelere çocuklarının bakımını sağlamak amacıyla yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında yükselecek. Okul öncesi çocuklar için yapılan ödemeler 4 bin 312 liradan 4 bin 713 liraya çıkacak. İlköğretimde okuyan çocuklar için yapılan destek ise 6 bin 468 liradan 7 bin 70 liraya yükselecek.

Ortaöğretimde okuyan çocuklar için ödenen miktar 6 bin 899 liradan 7 bin 541 liraya, yükseköğrenim öğrencileri için ise 7 bin 761 liradan 8 bin 484 liraya çıkacak. Ayrıca, ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklar için yapılan ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 713 liraya yükselecek.

Kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de Ocak ayında artış görecek. Mevcut 3 bin 449 lira olan ödeme, 3 bin 770 liraya çıkarılacak.

SOSYAL DESTEKLERDE ZAM YAPILACAK

2025 yılına girerken memur maaşlarına yapılacak zam, sosyal destek ödemelerine de doğrudan yansıyacak. Orta Vadeli Program’da belirtilen enflasyon hedefleri doğrultusunda sosyal yardımlarda önemli artışlar yapılacak. Yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuk bakımına yönelik ödemeler, ihtiyaç sahipleri için ciddi bir maddi kaynak oluşturuyor.

Devletin sosyal yardım programları kapsamında sağladığı bu ödemeler, Ocak ayındaki memur maaş katsayısı artışına göre belirlenecek ve ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılacak. Sosyal destek ödemelerinde yapılacak artışlar, vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar olarak görülüyor.

2025 YILINDA SOSYAL DESTEKLERDE NELER BEKLENİYOR?

2025 yılında yapılacak sosyal destek artışları, özellikle düşük gelirli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Engelli maaşlarından yaşlı aylıklarına kadar pek çok ödeme, enflasyon oranlarına göre güncellenecek. Sosyal destek alan vatandaşlar için bu artışlar, maddi anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak.