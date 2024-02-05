Şubat ayı kampanyasını duyan satış noktasını koşuyor! Elektrikli SUV'u olmayan kalmayacak

BYD Atto 3: Elektrikli SUV’un Yeni Yıldızından Çıldırtan Şubat Ayı Kampanyası

Elektrikli otomobil pazarı, her geçen gün yeni modellerle genişliyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye pazarına girdiği ilk modeli olan Atto 3 ile bu rekabete dahil oldu. Elektrikli SUV segmentinde yer alan araç, hem tasarımı hem de performansı ile dikkat çekiyor. Şubat ayında özel bir kampanya ile satışa sunulan araç, hem uygun fiyatı hem de zengin donanım seçenekleri ile müşterilerin ilgisini çekiyor.





BYD Atto 3: Elektrikli SUV’un Tasarımı

BYD Atto 3, ön tasarımında bir ejderhanın bakışlarından ilham alınarak yapılmış. LED gündüz farları ve bütünleyici ışık çizgisi, araca etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Aracın kapılarının kilidini açtığınızda, ön ve arka LED aydınlatma grubu bir ejdarha ilk kez uyanıyormuş gibi yavaşça aydınlanıyor ve sizi selamlıyor. Aracın yukarı doğru eğimli omuz çizgisi ve dinamik jant tasarımı, sportif ve aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Aracın sürtünme katsayısı sadece 0,29 Cd, bu da sürüş menzilinin artmasını sağlıyor. Aracın renk seçenekleri arasında dağ grisi, sörf mavisi, dinamik kırmızı, kar beyazı ve keşif yeşili bulunuyor.





BYD Atto 3: Elektrikli SUV’un Performansı

BYD Atto 3, 204 HP güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrikli motora sahip. Aracın 0-100 km hızlanma süresi 7.3 saniye, maksimum hızı ise 160 km/s. Aracın bataryası ise BYD’nin özel bir teknoloji olan Blade Batarya adını verdiği 60.48 kWh kapasiteli bir batarya. Bu batarya, araca 420 km karma sürüş menzili sağlıyor. Ayrıca, aracın ısı pompası sayesinde, düşük hava sıcaklıklarında bile menzil %20’ye varan oranda artıyor. Aracın şarj süresi de oldukça kısa. 88 kW DC şarj ile %30’dan %80’e 29 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca, araç 11 kW ile evde de şarj edilebiliyor.





BYD Atto 3: Elektrikli SUV’un İç Mekanı

BYD Atto 3, iç mekanında da spor temalı detaylarla dikkat çekiyor. Kapı iç cebi gitar telleri şeklinde, vites kolu kettlebel şeklinde, havalandırma ızgaraları ise ağırlık plakaları şeklinde tasarlanmış. Aracın çok fonksiyonlu vegan deri direksiyon simidi, hoparlörlere entegre kapı açma kolu, müzik ritmi ile senkronize olabilen ambiyans aydınlatması, akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve geniş saklama alanı gibi kullanıcı dostu işlevleri bulunuyor. Aracın kontrol merkezi ise 15.6 inçlik dokunmatik bir ekran. Bu ekran, dikey ya da yatay olarak dönebiliyor ve multimedya fonksiyonlarına, klima, koltuk ısıtma ve araç ayarlarına erişim sağlıyor. Ayrıca, ekran Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.





BYD Atto 3: Elektrikli SUV’un Güvenlik Detayları

BYD Atto 3, güvenlik konusunda da iddialı bir araç. Aracın güvenlik sistemleri arasında adaptif hız sabitleme sistemi, geri manevra çapraz trafik uyarısı (fren destekli), kapı açma uyarısı, kör nokta uyarı sistemi, ön çarpışma uyarısı ve otonom acil durum freni, şerit takip asistanı ve uzun far asistanı bulunuyor. Bu sistemler, aracın hem sürücüsüne hem de yolcularına güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın güvenliği, EURO NCAP tarafından da onaylanmış ve 5 yıldız almış.

BYD Atto 3: Elektrikli SUV’un Fiyat ve Kampanyası

BYD Atto 3, Şubat ayında özel bir kampanya ile satışa sunuluyor. Aracın tavsiye edilen Şubat ayı liste fiyatı 1.740.000 TL iken, Şubat ayına özel takas kampanyalı fiyatı ise 1.690.000 TL. Bu kampanya, 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli. Bu tarih aralığında araç satın alan müşteriler, 1 Aralık 2023 tarihinde geçerli olan liste fiyatından araç satın alma hakkı elde ediyorlar.